Rosyjski walec się toczy. Chersoń wzięty, coraz gorzej pod Kijowem [SYTUACJA NA FRONCIE]

Sytuację na frontach według stanu na południe pierwszego marca opisywaliśmy tutaj.

Ogólnie sytuacja nie zmieniła się w sposób drastyczny. Po prostu przeszliśmy już do tej fazy wojny, kiedy raczej nie należy się tego spodziewać. Rosjanie ewidentnie spowolnili i działają bardziej metodycznie, jednocześnie znacznie bardziej destruktywnie. Zwłaszcza dla ukraińskiej ludności cywilnej i jej własności. Opisywaliśmy tę przemianę już wczoraj.

Szacowaną pozycję rosyjskich wojsk i kierunku ich ataków można zobaczyć dokładnie na tej interaktywnej mapie przygotowywanej przez Jarosława Wolskiego, dziennikarza "Nowej Techniki Wojskowej". Stan na wtorek późnym wieczorem.

Kijów coraz bliżej okrążenia

Niezmiennie największe siły Rosjanie kierują na Kijów. Trwa okrążanie miasta od zachodu. Rosjanie przecięli już główną drogę ekspresową biegnącą z miasta w tym kierunku. Ciągle prą naprzód, pomimo ukraińskiego oporu i kontrataków. Tempo tej ofensywy jest jednak powolne. Według twierdzeń służb amerykańskich i brytyjskich, Rosjanie wręcz zostali "uwiązani", albo "utknęli" za sprawą ukraińskiego oporu oraz ciągłych problemów z zaopatrzeniem. Nie ma jednak wielu dowodów na to w postaci zdjęć czy nagrań. Ewidentnie do jakiś ciężkich starć doszło w mieście Borodzianka, teoretycznie już daleko za czołem nacierających rosyjskich wojsk. Znaczna część miejscowości została obrócona w ruiny.

Po tygodniu ofensywy Rosjanie zaczęli też podchodzić pod Kijów z drugiego kierunku, ze wschodu. Czołówki wojsk nacierających od granicy położonej 300 kilometrów dalej, pojawiły się w takich miejscowościach jak Bobrowica czy Szewczenkowe. W nocy doszło nawet do zniszczenia małego posterunku na granicy miasta Browary, czyli dalszych wschodnich przedmieść stolicy. Prawdopodobnie na razie był to ograniczony rajd rozpoznawczy, jednak jest ewidentne, że Rosjanie są blisko. Mają jednak bardzo rozciągnięte linie zaopatrzeniowe, które ciągle są atakowane przez Ukraińców.

Zamykające się kleszcze wokół Kijowa Fot. Jarosław Wolski/map.army

Niezmiennie na tym kierunku działań bronią się wszystkie większe miasta, choć zostały w większości całkowicie lub częściowo okrążone. Na północy Czernichów, na wschodzie Sumy i Konotop. W tym ostatnim Rosjanie wystosowali do lokalnych władz cywilnych ultimatum: albo się poddadzą, albo miasto zostanie zrównanie z ziemią przez artylerię. Na wiecu z udziałem burmistrza obecni mieszkańcy opowiedzieli się za oporem. Rosyjski negocjator, zabezpieczając się trzymanymi w rękach dwoma granatami, odjechał z miasta.

Na wschodzie może być okrążenie

W położonym dalej wzdłuż granicy Charkowie nadal dochodzi do ciężkich ostrzałów artyleryjskich kolejnych dzielnic. Sfrustrowani brakiem powodzenia w pierwszych szturmach Rosjanie ewidentnie zaczęli stosować swoją tradycyjną taktykę zdobywania miast - zrujnować artylerią i metodycznie oczyszczać kolejne kwartały oraz dzielnice. Ukraińcy twierdzą jednak, że w rejonie Charkowa odnieśli duży sukces, kontratakując swoją brygadą zmechanizowaną. W niesprecyzowanym miejscu miała odrzucić Rosjan aż do granicy i zadać im poważne straty. Na dowód są pokazywane zdjęcia porzuconego i zdobytego rosyjskiego sprzętu.

Ze swojej strony Rosjanie twierdzą, że ich lotnictwo w tym regionie znacznie zwiększyło aktywność i między innymi zadało dotkliwe straty jednostkom próbującym się wycofać z kotła tworzącego się dalej na wschód, w Donbasie. Dowodów zdjęciowych na to nie ma, jednak ukraińscy żołnierze w tym regionie mają potwierdzać, że Rosjanie zrobili się znacznie bardziej aktywni w powietrzu i stanowi to poważny problem. Pojawił się szereg nagrań pokazujących rosyjskie oddziały w miejscowości Balakliwa, na południe od Charkowa.

To ewidentnie element ruchu, który jest próbą odcięcia ukraińskich wojsk walczących na samym wschodnim krańcu kraju. Jest połączony z atakami wychodzącymi z terytoriów separatystów w Donbasie. Ci ewidentnie też posuwają się naprzód i zagrażają takim miastom jak Siewierodonieck czy Kramatorsk.

Działania na wschodzie Ukrainy Fot. Jarosław Wolski/map.army

Ze swojej strony w tym samym regionie, choć trochę dalej na zachód, Ukraińcy przypuści kontratak i zajęli kontrolowaną przez separatystów Gorłówkę. Najpewniej to próba wytrącenia przeciwnika z równowagi i opóźnienia jego ofensywy, aby dało się wycofać jak najwięcej sił z tworzącego się kotła w Donbasie. Zrobienie tego w sposób zorganizowany i bez ciężkich strat będzie teraz jednym z kluczowych manewrów dla Ukraińców.

Chersoń padł

Na froncie południowym w większości niezmiennie złe wiadomości. Stało się ewidentne, że Rosjanie opanowali Chersoń. Pierwsze miasto obwodowe w ich rękach po niemal tygodniu walk. Na pewno gorszy wynik niż zakładali, niezmiennie sukces. Jest możliwe, że Ukraińcy bronią się jeszcze w niektórych dzielnicach. Nie widać też większego oporu cywilów, choć lokalne władze donoszą, że brakuje wody, żywności i nieuchronna jest katastrofa humanitarna, wobec czego proszą świat o pomoc w zorganizowaniu ewakuacji ludności cywilnej.

Dalej za miastem Rosjanie ponawiają próbę ataków na kolejne duże miasto na drodze do Odessy, Mikołajów. Wcześniej ponieśli tam straty i musieli się wycofać. Teraz próbują ponownie. Ukraińcy twierdzą, że na północ od miasta, w rejonie miasteczka Basztanka, ponownie zadali im ciężkie straty w połączonej operacji lotnictwa i wojsk lądowych. Pojawiły się doniesienia o zniszczeniu konwoju liczącego 800 pojazdów, ale chyba to pomyłka o co najmniej jedno zero.

Sytuacja na południu Ukrainy. Stan na 1 marca wieczorem Fot. Jarosław Wolski/map.army

W środę rano pojawiły się za to nagrania dużej formacji rosyjskich śmigłowców lecących w rejonie Mikołajowa na zachód. Nie jest jasne, jaki był cel tej operacji, ale kilka godzin później Ukraińcy pochwalili się wziętymi do niewoli kilkoma żołnierzami rosyjskimi, którzy mieli zostać przez owe maszyny wysadzeni w rejonie miasta. Rzekomo członkami specjalnych oddziałów zwiadowczych specnaz. Ukraińcy dali im zadzwonić do rodzin w Rosji i kazali powiedzieć, co robią na Ukrainie.

Również z rejonu Mikołajewa ma pochodzić inne ciekawe nagranie, przedstawiające rosyjskiego żołnierza, który podobno sam się poddał ludności cywilnej. Został nakarmiony, napojony i też dzwonił do rodziny. Być może to jakiś niedobitek z rzekomo zniszczonej dużej kolumny.

Na tym się jednak kończą nastrajające optymistycznie doniesienia z południa. Na wschodzie kluczowe miasto nad Morzem Azowskim, Mariupol, jest już otoczone. Trwają walki na przedmieściach. Broni się tam między innymi batalion Azow, uznawany przez Rosjan za najgorszego rodzaju ukraińskich nacjonalistów. Można się więc spodziewać, że bitwa o miasto będzie zacięta. Jest prawdopodobne, że Ukraińcy używają tam wyprodukowanych w Polsce dronów Grupy WB FlyEye. We wtorek pojawiły się nagrania pokazujące koordynowanie ostrzału artyleryjskiego prawdopodobnie przy pomocy takiego urządzenia.

Dalej na północ Rosjanie prą naprzód, pomimo lokalnych ukraińskich kontrataków. Ich czołówki podchodzą pod kolejne duże miasto tej części kraju, Zaporoże. Pojawiają się sprzeczne informacje na temat pobliskiej dużej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Rosjanie już w weekend twierdzili, że ją zajęli, ale chyba jedynie okolice, ponieważ w samej miejscowości Enerhodar przy elektrowni nadal urzędują Ukraińcy. Cywile próbują blokować wkroczenie rosyjskich wojsk, ale pojawiły się nagranie sugerujące, że otworzono do nich ogień.

Liczby trudno oszukać

Z tego przeglądu widać ewidentnie, że Ukraińcy ciągle zawzięcie się bronią, miejscami kontratakują, ale nie zmienia to faktu, że rosyjski walec toczy się naprzód. Dzieje się to zgodnie z oczekiwaniami ekspertów wyrażanymi jeszcze przed wojną. Pierwsze dni inwazji były ewidentnie w wielu miejscach spartolone przez Rosjan, którzy przyjęli nierealistyczne założenia i nie przygotowali swoich żołnierzy na to, co ich czeka. Po pierwszym szoku część oddziałów wyraźnie się otrząsnęła i działa skuteczniej. Rosjanie niezmiennie mają jednak problemy logistyczne, które raczej nie będą maleć wraz z wchodzeniem przez nich coraz głębiej i głębiej w terytorium Ukrainy. Czyli naprawdę dużego państwa.

Wyłania się jednak coraz wyraźniej zakładany jeszcze przed wojną scenariusz. Ukraińcy nieuchronnie są wypierani ze wschodu swojego kraju. Będą się cofać w kierunku rzeki Dniepr. Dużo zależy od tego, czy będą w stanie to robić w sposób zorganizowany, unikając poważniejszych strat. Być może po ograniczeniu przestrzeni, którą muszą bronić, będą w stanie skuteczniej opierać się Rosjanom i ustabilizują sytuację na Dnieprze. To jednak wariant optymistyczny. Trwa wojna na wyniszczenie, a Rosjanie niestety mają większe zasoby ludzi i sprzętu.