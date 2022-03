Wojna w Ukrainie. Młodzi lekarze z Kijowa wzięli ślub w szpitalu [WIDEO]

Od czwartku trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Na terytorium Ukrainy prowadzone są działania wojskowe, a rosyjskie wojska ostrzeliwują szpitale, bloki oraz inne budynki użyteczności publicznej. Przed wojną z kraju uciekło już blisko 875 tys. osób. Polską granicę przekroczyło od 24 lutego prawie 459 tys. uchodźców.

REKLAMA

Zobacz wideo Generał Koziej: Ta wojna jest aktem założycielskim prawdziwego, silnego państwa ukraińskiego

Wojna w Ukrainie. Lekarze wzięli ślub w szpitalu w Kijowie

Szpitale w Ukrainie, mimo trwającej wojny, niosą pomoc chorym pacjentom. Lekarze zajmują się rannymi cywilami, którzy doznają obrażeń w wyniku działań rosyjskich wojsk. Jednak w tym ciężkim czasie para lekarzy postanowiła wyznać sobie miłość i wzięła ślub. Opozycyjny białoruski portal NEXTA opublikował we wtorek nagranie z kijowskiego szpitala, na którym widać to zdarzenie. Lekarze złożyli przysięgę przed starszym lekarzem. Podczas ceremonii obecni byli wszyscy lekarze oraz pracownicy placówki. Zamiast garnituru i sukni ślubnej para młoda miała na sobie kitle i chodaki.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzeliwują szpitale

W Mariupolu rosyjskie wojska ostrzeliwują głównie cele cywilne i dzielnice mieszkaniowe - przekazały we wtorek miejscowe władze. Pociski spadły między innymi w szpital położniczy. Władze weryfikują liczbę zabitych i rannych. Po wczorajszym ostrzale Mariupola nad Morzem Azowskim do szpitali trafiło co najmniej 128 rannych. Miejscowe władze informują, że z powodu ciężkiego ostrzału nie można ewakuować kobiet, dzieci i rannych.

******

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.

2 marca rosyjskie wojska próbował zaatakować także szpital w Charkowie. Władze miasta przekazały, że rosyjski atak na szpital wojskowy w mieście został odparty. Szef policji obwodu charkowskiego Wołodymir Timoszko poinformował w mediach społecznościowych, że strona ukraińska nie poniosła strat, a obrońcy szpitala kontrolują sytuację. Ochrona obiektu została wzmocniona.

Atak Rosji na Ukrainę. Protesty w całej Polsce [ZDJĘCIA]

Wojna w Ukrainie - zginęło ponad dwa tysiące cywilów

Ponad dwa tysiące cywilów zginęło na Ukrainie od początku rosyjskiej napaści na ten kraj. Takie informacje podaje ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Ukraińscy ratownicy przekazali, że Rosjanie zabijają kobiety, dzieci, ratowników medycznych i inne służby. Pod rosyjskimi bombami miało zginąć ponad dwa tysiące cywilów. Pociski niszczą też drogi, budynki mieszkalne, szpitale i przedszkola.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Ratownicy przekazali, że do tej pory udało się ugasić około 400 pożarów po bombardowaniach, dzięki czemu ocalono życie 150 osobom. Ze stref ostrzałów ewakuowano pół tysiąca osób, zniszczono też ponad 400 ładunków wybuchowych. Na służbie miało zginąć 10 ratowników.

Informacje te podawane są w czasie, gdy trwa kolejne bombardowanie drugiego co do wielkości miasta na Ukrainie, Charkowa. Miejscowe władze twierdzą, że pod bombami zginęło w ostatnich dniach co najmniej 21 osób. Prezydent Ukrainy oskarżył Rosjan o ludobójstwo, a władze złożyły w tej sprawie pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Pierwsze przesłuchanie zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek.

Wojna w Ukrainie. Żenia ma jednorożca, Władek niesie różową ośmiornicę

Atak Rosji na Ukrainę

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc