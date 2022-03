Postępowanie Ukraińców może się wydawać na pozór nierozsądne. Gdyby pozbierać cały porzucony, zdobyty i tylko lekko uszkodzony sprzęt, w teorii można by wystawić już dość duże siły.

REKLAMA

Bloger Oryx, który już od lat prowadzi bardzo precyzyjne listy sprzętu straconego w różnych konfliktach, naliczył 238 sztuk porzuconych lub zdobytych rosyjskich pojazdów. To więcej niż zniszczonych, których naliczył 177 (stan na moment pisania tekstu, pewnie już dawno nieaktualny). Oryq swoje wyliczenia opiera wyłącznie na podstawie zdjęć i nagrań. Każda pozycja na jego liście ma załączony dowód.

Bloger zaznacza przy tym, że to niepełna lista, ponieważ nie nadąża z katalogowaniem nowych strat obu stron. Zwłaszcza tych rosyjskich. Rosjanie zgodnie ze swoją tradycją prowadzą wojnę materiałową, dążąc do swoich celów nawet za cenę ogromnych strat sprzętu.

Większy problem niż zysk

Nie sprawia to jednak, że ukraińskie wojsko może w jakiś sposób korzystać z ogromnej ilości porzuconego rosyjskiego uzbrojenia. Z wielu powodów.

Po pierwsze, większość nagrań i zdjęć wykonują cywile w rejonach, przez które Rosjanie już przeszli i popędzili dalej, nie dbając na razie o zabezpieczenie swoich tyłów. Ukraińskie wojsko raczej nie ma tam już dużych zorganizowanych oddziałów. Zwłaszcza zmechanizowanych używających ciężkiej broni. Co najwyżej oddziały lekkiej piechoty mającej urządzać zasadzki. Czołg czy transporter opancerzony ma dla nich ograniczoną przydatność, czy wręcz byłby problemem, a nie korzyścią. Dzieje się tak zwłaszcza w północno-wschodniej Ukrainie, przez którą nie zważając na problemy logistyczne, przetoczyły się znaczne rosyjskie siły. Obecnie zbliżają się do Kijowa od wschodu, po pokonaniu około 300 kilometrów.

Porzucony rosyjski T-72 w jednym z nowszych wariantów. Najwyraźniej sprawny, bo ukraiński żołnierz sobie nim odjeżdża.

Po drugie, rosyjski ciężki sprzęt jest regularnie zdobywany/odnajdywany przez ukraińską piechotę. Ich koledzy z wojsk zmechanizowanych może by wiedzieli, jak użyć danego transportera czy czołgu, ale mają swoje problemy i najpewniej własny sprzęt (bo jak już go tracą, to jednocześnie często tracą wraz z nim życie). Zwykła piechota nie ma natomiast pojęcia na temat tego, jak w ogóle używać takiego sprzętu (w sensie: pojechać do przodu czy wystrzelić), nie wspominając o tym, że nie ma pojęcia, jak go wykorzystać efektywnie na polu walki (taktyka, współdziałanie, wykorzystywanie terenu).

Po trzecie, część rosyjskiego sprzętu jest inna niż ten używany przez Ukraińców. Na przykład systemy przeciwlotnicze Pancyr czy Tunguska. Opanowanie ich użycia wymagałoby czasu i instruktorów, a ani na jedno, ani na drugie Ukraińcy nie mogą liczyć. Tak samo odnośnie do niektórych bardziej zmodernizowanych czy zmodyfikowanych czołgów, których Ukraińcy nie mają.

Porzucony i spalony system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu Pancyr. Koszt to około 40-50 milionów złotych.

Biorąc pod uwagę oba te czynniki, Ukraińcy dużo sprzętu celowo niszczą. Zwłaszcza ten ciężki i skomplikowany. Czasem to oddolna inicjatywa cywili. Czasem robią to sami ukraińscy żołnierze. Lepiej zniszczyć, niż zostawić. Jest niemal pewne, że Rosjanie po ogarnięciu początkowego bałaganu w swojej ofensywie, w końcu zajmą się też odzyskiwaniem porzuconego i zniszczonego sprzętu. Lepiej im zostawić tylko taki, który nada się w najlepszym wypadku do przetopienia.

Zniszczenie porzuconego lub uszkodzonego T-90 przy użyciu granatnika NLAW. Prawie z przyłożenia

Ukraińcy nie niszczą jednak wszystkiego. Nie brakuje zdjęć i nagrań wskazujących na przejmowanie pojazdów przez ukraińskich żołnierzy czy nawet cywilów. Nie ma w tym raczej żadnej zorganizowanej strategii, bo też nie może być. Ciągle jesteśmy na etapie normalnej wojny konwencjonalnej, gdzie po prostu wszystko dzieje się za szybko, aby dało się w sposób zorganizowany tworzyć jakieś oddziały na zdobycznym sprzęcie. Nawet to, co zostało przejęte i gdzieś zabrane, najpewniej zostanie wykorzystane w skali incydentalnej.