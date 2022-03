Media: Janukowycz jest już w Mińsku, Kreml przygotowuje "specjalną operację" z jego udziałem

Informację w tej sprawie podał portal Ukrainska Prawda, powołując się na swoje źródło w ukraińskim wywiadzie. Według tego źródła Wiktor Janukowycz pojawił się w Mińsku, a Kreml przygotowuje się do przeprowadzenia "operacji specjalnej".

Z uzyskanych przez portal informacji wynika, że Kreml może chcieć ogłosić Janukowycza nowym prezydentem Ukrainy.

Wiktor Janukowycz został zaocznie skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu

Wiktor Janukowycz był prezydentem Ukrainy w latach 2010-2014. Przypomnijmy, że na przełomie 2013 i 2014 roku na Ukrainie miał miejsce protest przeciwko ówczesnej władzy - Euromajdan. Protestujący opowiadali się za integracją z Unią Europejską i sprzeciwiali się polityce prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza.

W lutym 2014 roku doszło do brutalnych prób stłumienia protestów, co kosztowało życie i zdrowie kilkuset ludzi. Większość osób, które zginęły na Majdanie Niepodległości w Kijowie, zmarło w wyniku ran postrzałowych. Pod koniec tego samego miesiąca Janukowycz zbiegł do Rosji.

W styczniu 2019 roku Janukowycz został zaocznie skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu. Do zdrady stanu i pomocy w rosyjskiej agresji ze strony eksprezydenta, zdaniem sądu w Kijowie, doszło w marcu 2014 roku, kiedy to Wiktor Janukowycz zwrócił się do Rosji z prośbą o zbrojną interwencję.

