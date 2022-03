Wojna w Ukrainie. Amnesty International analizuje ataki Rosji. "Mogą stanowić zbrodnie wojenne"

Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której główną ideą jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie. Finansuje ona swoją działalność głównie ze składek członkowskich i darowizn od osób indywidualnych i firm. W 1977 roku została laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za "wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie".

Amnesty International przeanalizowało dowody. Mogą być uznane za zbrodnie wojenne

"Laboratorium Kryzysowe Amnesty International przeanalizowało dowody cyfrowe - m.in. zdjęcia, filmy i zdjęcia satelitarne masowych ataków na Ukrainę. Dopatrzono się naruszenia prawa międzynarodowego, które mogą stanowić zbrodnie wojenne" - pisze na Twitterze Amnesty International.

W swoim wpisie na Twitterze Amnesty International zwróciło uwagę na następujące działania:

17 lutego - ostrzelanie przedszkola (Stanica Ługańska);

24 lutego - pocisk balistyczny uderza w szpital (Wuhłedar);

24 lutego - uderzenie w blok mieszkalny (Charków);

24 lutego - atak na restaurację (Umań);

24 lutego - atak na blok mieszkalny (Mariupol);

25 lutego - zniszczenie żłobka i przedszkola (Ochtyrka);

25 lutego - rakiety MLRS niszczą domy cywilów (Sartana);

28 lutego - rakiety MLRS uderzają w przestrzeń miejską (Charków);

28 lutego - rosyjski czołg przejechał po smochodzie cywilnym (w pobliżu wsi Pohoża Krynycia, obwód sumski);

28 lutego - tego dnia zweryfikowano wiele ataków (okolice Kijowa).

"Na tym wczesnym etapie zbieranie i przechowywanie dowodów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przyszłych dochodzeń. Przede wszystkim musimy zapewnić, aby tragicznie rosnąca liczba ofiar zbrodni wojennych na Ukrainie usłyszała przesłanie, że społeczność międzynarodowa jest już zdeterminowana, aby zapewnić zadośćuczynienie za swoje cierpienie" - pisze organizacja Amnesty International na swojej na stronie internetowej.

AI o sytuacji w Ukrainie: Ma zadatki na najgorszą taką katastrofę w najnowszej historii Europy

W komunikacie opublikowanym we wtorek 1 marca na stronie internetowej Amnesty International organizacja wzywa "do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób zamieszanych w tę zbrodnię. Za to i za wszystkie liczne zbrodnie, które do tej pory dotyczyły inwazji na Ukrainę, należy powołać się na ich osobistą, indywidualną i zbiorową odpowiedzialność" - czytamy.

- W niecały tydzień rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała ogromny kryzys praw człowieka, humanitarny i wysiedleńczy, który ma zadatki na najgorszą taką katastrofę w najnowszej historii Europy. Rosja nie tylko narusza suwerenność sąsiada i jego obywateli, ale także kwestionuje globalną architekturę bezpieczeństwa i wykorzystuje jej słabość, w tym dysfunkcyjną Radę Bezpieczeństwa ONZ. Dla nas wszystkich pociąga to za sobą długotrwałe konsekwencje - powiedziała Agnes Callamard, Sekretarz Generalna Amnesty International.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.