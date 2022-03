Minister obrony Ukrainy: "Dostaniemy kolejne rakiety i drony". M.in. od Niemiec

Kilka krajów zachodnich zobowiązało się dostarczyć Ukrainie broń, aby odeprzeć rosyjską inwazję, podkreśla Reuters.

Taką - przełomową - decyzję podjęły m.in. Niemcy, które w przeszłości wielokrotnie odmawiały wysyłania broni do stref konfliktu. W sobotę 26 lutego niemiecki kanclerz Olaf Scholz zdecydował, że państwo przekaże Ukrainie 1000 sztuk broni przeciwpancernej i 500 rakiet typu Stinger. Wcześniej Niemcy zezwoliły Holandii na wysłanie do Ukrainy 400 granatników z napędem rakietowym, które zostały od nich zakupione. Kontrakt zobowiązywał Holandię do uzyskania zgody na ich dalszą wysyłkę. Zgoda na przekazanie broni została także wydana Estonii.

W Ukrainie wykorzystywana jest już broń m.in. kupiona od Turcji

W środę z kolei szef Obwodowej Administracji Państwowej regionu sumskiego w północno-wschodniej Ukrainie Dmytro Żywycki poinformował, że właśnie przy pomocy tureckiego drona Bajraktar TB-2 stronie ukraińskiej udało się zniszczyć 180 jednostek rosyjskiego sprzętu wojskowego.

Wojna w Ukrainie. Tureckim dronem zniszczono 180 jednostek rosyjskiego sprzętu

Wykorzystywane do tych ataków drony Bajraktar TB-2 zostały zakupione przez Ukrainę od tureckiego koncernu już w 2019 roku. Mierzą 6,5 metra długości, mają 12 metrów rozpiętości i mogą wzlecieć na wysokość 8200 metrów i rozwinąć prędkość do 220 km/h.

