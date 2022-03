Wołodymyr Zełenski w nowym wystąpieniu. "Nie widzicie, co się dzieje? Krzyczcie o mordowaniu Ukraińców"

Zobacz wideo Rosjanie brutalnie atakują Charków. 1 marca w tym mieście był bardzo trudny

W środę prezydent Wołodymyr Zełeński podsumował kolejny dzień walk z rosyjskimi wojskami, które stają się coraz bardziej brutalne. Podkreślił, że po stronie ukraińskiej walczą nie tylko żołnierze, ale również ludność cywilna broniąca swojego kraju.

"Krzyczcie o mordowaniu Ukraińców"

Prezydent Ukrainy zaapelował jednocześnie do społeczności żydowskiej o zwrócenie uwagi świata na bestialstwo rosyjskich najeźdźców atakujących dzielnice mieszkaniowe. Podkreślił, że Rosja bombarduje obiekty istotne dla historii tego narodu. Przypomniał, że Rosja pierwszego dnia wojny brutalnie zbombardowała Humań - miejsce pielgrzymek setek tysięcy religijnych żydów z całego świata, a we wtorek ostrzelała okolice kompleksu memorialnego w kijowskim Babim Jarze, gdzie podczas II wojny światowej zamordowano 100 tysięcy.

- Ten atak pokazuje, że Rosjanie nie wiedzą nic o Kijowie. To dla nich obce miasto, nie znają jego historii. Otrzymali jedynie rozkazy, by wymazać naszą historię, by wymazać nasz kraj, by wymazać nas wszystkich - mówił ukraiński przywódca. - Wszyscy umarliśmy ponownie przez atak na Babi Jar. Chociaż świat wielokrotnie obiecywał, że to się nigdy więcej nie powtórzy. Nie widzicie, co się dzieje? Teraz bardzo ważne jest, abyście wy, miliony Żydów na całym świecie, nie milczeli. Bo w ciszy rodzi się nazizm. Krzyczcie o mordowaniu ludności cywilnej, krzyczcie o mordowaniu Ukraińców - powiedział.

Wołodymyr Zełenski: To nie czas na neutralność

W oświadczeniu wygłoszonym z Kijowa polityk zaznaczył, że napaść Rosji zjednoczyła nie tylko wszystkich Ukraińców, ale również i kraje Unii Europejskiej. Podkreślił, że naród ukraiński stał się dla wolnego świata symbolem niezłomności. Zwrócił się również do przywódców w Europie i na świecie z apelem o kolejne sankcje wobec władz w Moskwie oraz o dalszą izolację Rosji na arenie międzynarodowej. - To nie czas na neutralność - zaznaczył, zwracając się do krajów, które nie przyłączyły się do antyrosyjskiej koalicji.

Wołodymyr Zełeński poinformował również, że w ciągu trwającej już siódmy dzień wojny na terenie Ukrainy zginęło ponad sześć tysięcy rosyjskich żołnierzy.

