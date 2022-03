Wojna w Ukrainie. Rosja w ciągu czterech dni straciła więcej żołnierzy niż w I wojnie czeczeńskiej

Zobacz wideo Wojna w Ukrainie. Specjalne wydanie Porannej Rozmowy Gazeta.pl (2.03)

Ukraińska armia przedstawiła w środę 2 marca szacunki dotyczące strat po stronie Rosji. Wynika z nich, że zginęło 5840 żołnierzy. Rosja miała stracić też m.in. 862 opancerzonych wozów, 85 systemów artyleryjskich, 30 samolotów i 31 śmigłowców.

Jak podaje portal Suspilne, powołując się na naczelnego dowódcę sił zbrojnych Ukrainy Wałerija Załużnego, w dniach 24-28 lutego straty wśród żołnierzy rosyjskich jednostek wojskowych na Ukrainie były większe niż straty w całej I wojnie czeczeńskiej z lat 1994-1996. Według oficjalnych danych Rosja straciła wówczas 5042 żołnierzy, a w II wojnie czeczeńskiej w latach 1999-2000 - 7425.

Tureckie drony bojowe Bajraktar TB-2 niszczą rosyjskie czołgi

O stratach po stronie rosyjskiej poinformował również w środę 2 marca Dmytro Żywycki, szef Obwodowej Administracji Państwowej regionu sumskiego w północno-wschodniej Ukrainie. Poinformował on, że przy pomocy tureckiego drona Bajraktar TB-2 stronie ukraińskiej udało się zniszczyć 180 jednostek rosyjskiego sprzętu wojskowego. Dodał, że mimo bardzo trudnych warunków, władze miasta działają. "Obrona terytorialna działa. Dostarczamy ludziom jedzenie. Piecze się chleb. Ratujemy każde życie"!!! - napisał na Facebooku.

"To nie wojsko - to terroryści"

Od czwartku 24 lutego trwa atak wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Rosjanie niszczą nie tylko obiekty wojskowej, ale także budynki cywilne takie jak szpitale czy bloki mieszkalne. W kraju wprowadzono stan wojenny i ogłoszono powszechną mobilizację. Od siedmiu dni obywatele Ukrainy skutecznie odpierają atak wroga.

"147 godzin obrony. Zmienia się natura wydarzeń. Rosyjscy najeźdźcy próbują, chociaż w jakiś sposób utrzymać zdolność walki swoich jednostek. Ale jest coraz gorzej. Świadczą o tym powtarzające się fakty kapitulacji grup żołnierzy rosyjskich z oficerami" - napisał w środę 2 marca w poście na Facebooku minister obrony Ołeksij Reznikow.

"W Rosji krewni więźniów i zmarłych zaczynają protestować. Totalne kłamstwo rosyjskiej propagandy daje pęknięcia. Wróg bał się bezpośredniego kontaktu z ukraińskimi obrońcami i obrońcami, dlatego przeszedłem do kryminalnej taktyki ostrzału na odległość pokojowych miast" - czytamy.

"Naloty powietrzne i rakiety z terytorium Rosji i Białorusi przez domy mieszkalne i szkoły, ostrzały z domów położniczych to tchórzliwe zachowanie. To nie wojsko - to terroryści, przedstawiciele państwa terrorystycznego" - dodał minister.

