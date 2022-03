Ukraina. Pokazano wstrząsający film o rosyjskiej okupacji. ''To teraz my wszyscy'' [WIDEO]

Ukraińska firma Banda opublikowała film z trwającej obecnie wojny w Ukrainie. Film przedstawia wstrząsające sceny z siedmiodniowej okupacji wojsk rosyjskich na terenie kraju.

Poza pokazania tragicznego obrazu wojny, film wzywa też społeczność międzynarodową do jak największego wsparcia i udzielania pomocy.

Wojna w Ukrainie. #standwithukraine

Autorzy dzieła apelują o rozpowszechnianie filmu w mediach społecznościowych za pomocą hasztagu #standwithukraine.

Bomby spadły na Kijów, ostrzał Żytomierza. Przybywa ofiar [PODSUMOWANIE NOCY]

- Ukraina jest teraz i teraz jest wyjątkowa - wyjaśnia narrator filmu. Na ekranie pojawiają się zdjęcia czołgów, koktajli Mołotowa i ludzi na stacjach metra - Teraz nie może być inaczej. Możesz to usłyszeć. Możesz to zobaczyć. Możesz to poczuć - informuje lektor.

Film zakończony jest słowami ''Teraz nie chodzi o słowa. Chodzi o działania. O ludziach gotowych do działania. Ukraina to teraz my wszyscy''.

Wojna w Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda apeluje do Polaków

"Jestem po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. Sytuacja jest bardzo trudna. Giną ludzie, zwykli cywile w Charkowie, Kijowie, Żytomierzu i dziesiątkach, setkach miast i miejscowości. Ale ci, co żyją, walczą i nie tracą ducha! Kto może niech pomaga! Każdy gest się liczy. My działamy" - napisał we wtorek Andrzej Duda.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało we wtorek, że od początku rozpoczęcia wojny, polską granicę przekroczyło ponad 377 tys. obywateli Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Student SGH zginął podczas ostrzału pod Kijowem

"Obecnie przygotowywana jest specjalna ustawa, która ma usprawnić działania w pomocy osobom uciekającym z Ukrainy. Ma ona na celu m.in. zapewnić pomoc społeczną oraz dać samorządom odpowiednie możliwości finansowania tych działań" - podaje gov.pl

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj.