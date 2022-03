Wojna w Ukrainie. Rosja: "Chersoń został przejęty". Burmistrz: Wielu zabitych i rannych

W rejonie chersońskiego lotniska słyszane były potężne eksplozje, dochodziło też do ostrzałów obiektów cywilnych. Splądrowano wiele sklepów i aptek.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej: Pełna kontrola nad Chersoniem

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o przejęciu pełnej kontroli nad Chersoniem - 300 tysięcznym miastem zlokalizowanym na południu Ukrainy - przekazała agencja RIA Novosti. "Trwają negocjacje między rosyjskim dowództwem, administracją miasta i regionu w celu utrzymania funkcjonowania infrastruktury społecznej, zapewnienia ładu i porządku oraz bezpieczeństwa ludności" - podało rosyjskie MON.

Podobne doniesienia przekazuje też CNN. "Wygląda na to, że rosyjskie wojsko przejęło centrum Chersonia po silnym ostrzale" - podaje stacja. Dalej informuje: "Nagrania w mediach społecznościowych, zweryfikowane przez CNN, dostarczają dowody na to, że Rosjanie najwyraźniej poruszają się po mieście bez przeszkód".

Według informacji rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej siłom zbrojnym udało się przejąć również kontrolę nad miejscowościami w obwodzie zaporoskim - Tokmak i Wasyliwce.

Wojna w Ukrainie. Burmistrz Chersonia zaapelował o pomoc

Ukraińskie media donoszą, że przed budynkiem Obwodowej Administracji Państwowej w Chersoniu stoi rosyjski sprzęt wojskowy. Miejscowe władze obwodu zaapelowały o pomoc w zorganizowaniu korytarza do ewakuacji zabitych i rannych i umożliwienia przywożenia do Chersonia żywności i lekarstw.

Burmistrz miasta, Igor Kołychajew, powiedział lokalnemu radiu, że rosyjskie siły zajęły miejski dworzec kolejowy i port we wtorek wieczorem - podaje BBC Russian. - Walki trwają, trwa okupacja naszego miasta - mówił.

Kołychajew zaapelował do ukraińskich władz centralnych oraz organizacji międzynarodowych o pomoc w zorganizowaniu korytarza do transportowania zwłok i umożliwienie przywożenia do Chersonia żywności i lekarstw. Polityk poinformował również, że w walkach zginęło wielu członków obrony terytorialnej Ukrainy. Teraz władze robią wszystko, by zapewnić ludności możliwość opuszczenia miasta lub dotarcia do schronów.

