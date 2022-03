Biden przemawiał, nagle padły znamienne słowa. "Dopadnijcie go!" [WIDEO]

Zazwyczaj coroczne orędzie o stanie państwa prezydenci Stanów Zjednoczonych kończą słowami błogosławieństwa USA i ich obywateli. Na ostatnie słowa Bidena wygłoszone we wtorek zwraca na Twitterze uwagę Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Białym Domu. Joe Biden na zakończenie przemowy w amerykańskim Kongresie powiedział:

REKLAMA

Niech Bóg Was błogosławi i niech Bóg chroni naszych żołnierzy', po czym dodaje 'Dopadnijcie go!'(Go, get him).

Aktualne informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Biden deklaruje wsparcie dla Ukrainy, ale zaprzecza, by planował angażować wojska USA

Wcześniej Biden wyraził z mównicy podziw dla narodu ukraińskiego za walkę z rosyjską agresją. Podczas wygłoszonego w Kongresie orędzia o stanie państwa amerykański prezydent zadeklarował dalsze wsparcie Ukrainy. Wyraził też przekonanie, że siłą Zachodu jest jego jedność.

USA. Joe Biden: Nasze wojsko nie jest i nie będzie zaangażowane w konflikt

Joe Biden powiedział, że rozpoczynając inwazję na Ukrainę Władimir Putin chciał wstrząsnąć podstawami wolnego świata, ale się przeliczył. - Sześć dni temu wydawało mu się, że może wjechać do Ukrainy i wywrócić świat. Zamiast tego napotkał mur oporu. Zderzył się z narodem ukraińskim - mówił Biden. Wyraził podziw zarówno dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jak i dla zwykłych Ukraińców, którzy stanęli w obronie swojej ojczyzny. - Niech każdy z nas w tej sali wyśle jednoznaczny sygnał Ukrainie i światu. Powstańmy i pokażmy, że Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z narodem ukraińskim - mówił amerykański prezydent. Zapowiedział dalsze zaostrzanie sankcji wobec Rosji oraz wsparcie Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Żytomierz ostrzelany przez Rosjan. "Sku*****ny!"

- Nasze wojsko nie jest i nie będzie zaangażowane w konflikt z siłami rosyjskimi w Ukrainie. Nasze siły nie jadą do Europy, by walczyć z Ukrainą, ale by bronić naszych sojuszników z NATO na wypadek, gdyby Putin zdecydował się dalej podążać na zachód - mówił Biden. - Zmobilizowaliśmy amerykańskie siły lądowe, eskadry lotnicze i okręty, aby chronić kraje NATO, w tym Polskę, Rumunię, Łotwę, Litwę i Estonię. Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytorium - mówił dalej Biden.

Zobacz wideo Wystąpienie prezydenta Bidena po ataku Rosji na Ukrainę

Specjalnym gościem orędzia Joe Bidena była ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Oksana Markarowa. Cała sala powitała ją długą owacją na stojąco.

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc