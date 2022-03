Zełenski w pierwszym dniu prezydentury zapowiadał, jakim będzie przywódcą "Jestem gotowy na wszystko"

Zobacz wideo Rosjanie „nieszczęśliwi" z powodu spadku wartości rubla. Społeczeństwo odczuje sankcje?

Mówili o nim "komik", "amator", nie dawali mu szans. Choć wielu w niego nie wierzyło, Wołodymyr Zełenski to zdecydowanie najsilniejsze ogniwo, które łączy Ukrainę, a świat widzi w nim bohatera. Już w pierwszych dniach swojej prezydentury, podkreślał, że głównym jego zadaniem będzie przywrócenie pokoju w Donbasie. - Często pytali mnie: na co jesteś gotowy, by wstrzymano ogień? Dziwne pytanie. A na co wy jesteście gotowi, by bronić życia bliskich wam ludzi? Mogę zapewnić: po to, by nasi bohaterowie przestali ginąć, jestem gotowy na wszystko - powiedział. To podejście się nie zmieniło, choć obecnie ma być celem nr 1 - zamachu na jego życie miała się podjąć grupa czeczeńskich Kadyrowców, jednak zostali oni zlikwidowani przed ukraińską armię.

Wołodymyr Zełenski: "Jestem gotowy na wszystko"

Po zaprzysiężeniu w 2019 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że to "nie my rozpoczęliśmy tę wojnę [red.: w Donbasie], ale my musimy ją skończyć". - Jesteśmy gotowi do dialogu. I wierzę, że dobrym pierwszym krokiem do tego dialogu będzie uwolnienie wszystkich ukraińskich jeńców - powiedział Zełenski. Dodał, że jego cel to odzyskanie utraconych terenów. Zaznaczył, że "i Krym, i Donbas" to ziemie ukraińskie.

- My wszyscy sobie z tym poradzimy, ponieważ każdy z nas jest Ukraińcem. Wszyscy jesteśmy Ukraińcami, bez podziałów. We Lwowie, Kijowie, Charkowie, Odessie i Dniepropietrowsku, wszyscy jesteśmy Ukraińcami. Musimy być zjednoczeni, ponieważ tylko wtedy jesteśmy silni - dodał.

Kiedy Rosja napadła na Ukrainę 24 lutego, prezydent Zełenski stanął przed bardzo trudnym zadaniem. Pokazał jednak rodakom, że nie boi się najeźdźcy i będzie bronił swojego kraju. Kiedy dostał propozycję ewakuacji, by mógł schronić się poza granicami Ukrainy, odmówił. - Tu trwa walka. Potrzebuję amunicji, a nie podwózki - odpowiedział wówczas Amerykanom.

Ukraina chce być częścią Zachodu nie tylko symbolicznie, ale także formalnie

Wołodymyr Zełenski podczas swojej prezydentury wielokrotnie powtarzał, że naród ukraiński zasłużył na członkostwo w Unii Europejskiej. - Wybraliśmy szlak do Europy, ale Europa nie jest gdzieś tam. Europa jest tu - powiedział podczas inauguracji swojej prezydentury w 2019 roku, wskazując na swoją głowę. - I kiedy ona będzie tu, to zjawi się i w całym kraju. To nasze wspólne marzenie - dodał.

Wołodymyr Zełenski podpisał w poniedziałek 28 lutego wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Wiceszef biura prezydenta Ukrainy Andrij Sybiha podkreślił, że jest to "historyczny dokument", a historia tworzy się na naszych oczach.

Prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej - Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii - oświadczyli, że kraj zasługuje na otrzymanie natychmiastowej perspektywy przystąpienia do wspólnoty. Wezwali do umożliwienia instytucjom podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.

- Status kandydata musi być ogłoszony natychmiast. Rozmowy o członkostwie powinny ruszyć niezwłocznie. Ukraina powinna uzyskać dostęp do funduszy pozwalających na jej odbudowę. Polska zdaje sobie sprawę z kosztów i jako członek UE gotowa jest w nich uczestniczyć - oświadczył Andrzej Duda.

Wniosek Ukrainy o przyjęcie do UE jest rozpatrywany, warto jednak pamiętać, że procedury przyjęcia nowego państwa do organizacji nawet w przyspieszonym trybie mogą potrwać długo.

