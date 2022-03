Charków pod ostrzałem. Odparto rosyjski atak na szpital wojskowy. Zniszczona komenda wojewódzka

W rosyjskim ostrzale Charkowa zginęło co najmniej 21 osób, a 112 jest rannych - poinformował szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Synegubow. Doszło do ataku na szpital wojskowy, został on jednak odparty.

