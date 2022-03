- Jestem przekonany, że wolność zawsze zdepcze tyranię. Sześć dni temu Władimir Putin wstrząsnął podstawami wolnego świata, sądząc, że nagnie się on do jego woli. Myślał, że przetoczy się jak walec po Ukrainie i wolnym świecie. Myślał, że zrobi, co chce, a świat mu na to pozwoli. Zamiast tego natknął się na mur siły, której się nie spodziewał. Przeciw niemu stanęli obywatele i obywatelki Ukrainy. Pan Zełenski i jego odwaga i nieustraszone podejście, obywatele stający na drodze czołgu, nauczyciele i emeryci zmieniający się w żołnierzy. A Zełenski powiedział, że zwyciężą nad ciemnością. Wysłał w ten sposób wiadomość do całego świata - zaczął swoje przemówienie prezydent Stanów Zjednoczonych.

- Również my, USA, stoimy razem z Ukraińcami. Nauczyliśmy się tego już dawno - jeśli agresorzy nie spotkają się z oporem, to atakują jeszcze bardziej. Reakcja ma sens, determinacja ma sens. Atak Putina był bezprecedensowy. Putin sądził, że Zachód nie odpowie. Ale się przeliczył. Miesiącami przygotowywaliśmy koalicję w Europie, Afryce czy Azji. Wiedzieliśmy, co będzie planował i jak będzie próbował kłamać - kontynuował dalej Joe Biden.

Polityk mówił też o już nałożonych sankcjach na Rosję. Prezydent Stanów Zjednoczonych dalej zaprzeczył, by planował wysłać wojska USA przeciwko Rosji. - Nasze wojsko nie jest i nie będzie zaangażowane w konflikt z siłami rosyjskimi w Ukrainie. Nasze siły nie jadą do Europy, by walczyć z Ukrainą, ale by bronić naszych sojuszników z NATO na wypadek, gdyby Putin zdecydował się dalej podążać na zachód - dodał.

- Zmobilizowaliśmy amerykańskie siły lądowe, eskadry lotnicze i okręty, aby chronić kraje NATO, w tym Polskę, Rumunię, Łotwę, Litwę i Estonię. Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytorium - mówił dalej Biden.

"Putin ma czołgi, ale nigdy nie będzie miał dusz i serc, nigdy nie zwycięży z wolnością i determinacją wolnego świata"

- Ukraińcy odpowiadają odwagą. W nadchodzących dniach, tygodniach, miesiącach staną wobec wyzwania przemocy i chaosu. Jeśli Rosjanie pójdą do przodu, to zapłacą ogromną cenę w formie sankcji. USA współpracują z innymi krajami, a sankcje wpłyną na ceny gazu na rynkach światowych, ale wszystko będzie OK, damy radę. A kiedy to się skończy, Putin będzie słabszy, a reszta świata mocniejsza - kontynuował Biden.

- Chociaż to zjednoczenie nie powinno wymagać czegoś tak potwornego, to widzimy bardziej zjednoczony Zachód. Demokracja zawsze zwycięża, ale to oczywiście potrwa. Putin może otoczyć Kijów czołgami, ale nigdy nie podbije serc ani dusz Ukraińców, nie zdoła zniszczyć ich miłości do wolności.- powiedział prezydent USA.

