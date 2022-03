Wołodymyr Zełenski: Jeśli Ukraina padnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach NATO

Wołodymyr Zełenski we wtorkowym wywiadzie odniósł się do rosyjskich rakiet, które celując w wieżę telewizyjną w Kijowie, doprowadziły do zniszczenia dyspozytorni i miejsca pamięci w Babim Jarze, w którym podczas Holokaustu wymordowano dziesiątki tysięcy Żydów. - Po co powtarzać "nigdy więcej" przez 80 lat, a kiedy spada rakieta na Babi Jar, to świat znowu milczy? Zginęło jeszcze osób, to jest pięć istnień. Historia się powtarza... - powiedział Zełenski, cytowany przez "Ukraińską Prawdę".

Wołodymyr Zełenski o wojnie w Ukrainie: Prawda jest taka, że każdy został w nią wciągnięty

- To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że jeśli Ukraina padnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich NATO. Będziecie się mierzyli z tym samym problemem, co my - dodał prezydent Ukrainy. Następnie zaapelował, by społeczność międzynarodowa zrobiła "jeszcze więcej, w tym ustanowić strefę zakazu lotów" nad Ukrainą.

Jak zauważa Reuters, NATO nie rozważa tej opcji, ponieważ oznaczałoby to bezpośrednią konfrontację z lotnictwem rosyjskim. - Tu nie chodzi o to, by wciągnąć kraje NATO w tę wojnę. Prawda jest taka, że każdy został w nią wciągnięty i z całą pewnością nie przez Ukrainę, tylko Rosję, która rozpętała wojnę na wielką skalę - zauważył prezydent Zełenski.

"Nie mają pojęcia o niczym, zostali tu wysłani tylko po to, by zabijać i umierać. Jesteśmy silniejsi na naszej własnej ziemi"

Polityk dodał, że jeśli państwa partnerskie nie są gotowe na to, by Ukraina stała się częścią NATO, "ponieważ Rosja tego nie chce", to powinny wypracować "wspólne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy. - Oznaczać to będzie, że mamy integralność terytorialną, nasze granice są chronione, mamy specjalne stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami, jesteśmy całkowicie bezpieczni, a państwa zapewniające nam bezpieczeństwo robią to legalnie - wyjaśnił.

Następnie odniósł się do rozmów pokojowych. - Muszą przynajmniej przestać bombardować ludzi, po prostu przestać bombardować. Wtedy można usiąść przy stole negocjacyjnym - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

- Mamy czego bronić - naszego prawa do życia. Co oni tutaj robią? Nie rozumieją naszych ludzi, naszego kraju, naszej filozofii... Nie mają pojęcia o niczym, zostali tu wysłani tylko po to, by zabijać i umierać. Jesteśmy silniejsi na naszej własnej ziemi i będziemy jeszcze silniejsi - zaznaczył.

