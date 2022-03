Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rusza z działaniami ws. Ukrainy. Są terminy publicznych wysłuchań

"Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, główny organ sądowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeprowadzi publiczne wysłuchania w sprawie zarzutów ludobójstwa" - czytamy we wtorkowym komunikacie MTS.

REKLAMA

Wysłuchania odbędą się 7 i 8 marca w Hadze i będą, jak czytamy w komunikacie, będą "poświęcone wnioskowi o wskazanie środków tymczasowych przedłożonym przez Ukrainę".

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

W sobotę Ukraina złożyła wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko Federacji Rosyjskiej przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości (MTS).

"Federacja Rosyjska fałszywie twierdzi, że w obwodach ługańskim i donieckim miały miejsce akty ludobójstwa i na tej podstawie uznała tzw. 'Doniecką Republikę Ludową' i 'Ługańską Republikę Ludową', a następnie ogłosiła i przeprowadziła 'specjalną operację wojskową przeciwko Ukrainie'" - stwierdziła we wniosku strona ukraińska.

Zobacz wideo Rosjanie „nieszczęśliwi" z powodu spadku wartości rubla. Społeczeństwo odczuje sankcje?

Wniosek Ukrainy do MTS ws. działań Rosji

Ukraina jednocześnie "stanowczo zaprzeczyła", by na terenie obu obwodów dochodziło do ludobójstw. Wniosek na ma celu potwierdzenie, że Rosja nie ma podstaw prawnych do podejmowania działań w Ukrainie w związku z rzekomym ludobójstwem.

"We Wniosku Ukraina oskarża również Federację Rosyjską o "planowanie aktów ludobójstwa" na Ukrainie" i twierdzi, że Rosja "celowo zabija i wyrządza poważne szkody członkom narodowości ukraińskiej" - czytamy w jednym z komunikatów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Ukraina domaga się od MTS m.in. wskazania środków tymczasowych, które miałyby, jak czytamy w komunikacie, pomóc w "uniknięciu zaostrzenia lub rozszerzenia sporu między stronami".

Wojna w Ukrainie. Mieszkańcy Odessy budują zapory przeciwczołgowe [WIDEO]

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozpoczął swoją działalność w 1946 roku. MTS składa się z 15 sędziów wybieranych na dziewięcioletnią kadencję przez Zgromadzenie Ogólne oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ. Siedziba Trybunału znajduje się w Hadze.

Rolą trybunału jest m.in. rozstrzyganie sporów między państwami. Wyroki, jak podkreśla MTS, "mają moc wiążącą i nie podlegają odwołaniu".

Charków pod kolejnym mocnym ostrzałem. Potężna eksplozja pod miastem

Kwestią Ukrainy zajmuje się, oprócz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, także Międzynarodowy Trybunał Karny (sądzący osoby oskarżane m.in. o ludobójstwa i zbrodnie wojenne).

"Zdecydowałem się jak najszybciej rozpocząć śledztwo w sprawie sytuacji na Ukrainie" - przekazał w poniedziałkowym komunikacie prokurator MTK Karim A.A. Khan.

**

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj >>>

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc