Urzędnik Pentagonu w rozmowie z CNN zauważył, że Rosjanie borykają się nie tylko z problemami związanymi z brakiem paliwa, ale też pojawiają się coraz większe oznaki, że brakuje im żywności. - Rosyjska kolumna na Kijów pozostaje w zasadzie tam... gdzie była wczoraj - dodał urzędnik, który jest związany z amerykańskim resortem obrony.

Wojna w Ukrainie. Pentagon o rosyjskim wojsku: Wielu z tych żołnierzy to poborowi, którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w walce

Amerykański urzędnik zaznaczył, że być może Rosjanie z "własnego wyboru" wstrzymali swoje natarcie, by się przegrupować i opracować dalszą strategię. - W ciągu ostatnich dni pojawiły się przejawy pewnej niechęci do podejmowania ryzyka przez rosyjskie wojsko. Widzieliśmy to kilkukrotnie - czasem całe jednostki poddają się, nawet bez walki. Wielu z tych żołnierzy to poborowi, którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w walce, a niektórym z nich, jak sądzimy, nawet nie powiedziano, że będą walczyć - dodał w rozmowie z CNN.

Z danych Pentagonu wynika, że długa na kilkadziesiąt kilometrów kolumna wojskowa niemal nie poczyniła postępów w ciągu ostatnich 24 godzin, a wiele z wysłanych pojazdów musi być bez paliwa. Jak dodał urzędnik, kolumna ta jest oddalona od stolicy Ukrainy o około 20 kilometrów. Amerykański wywiad ocenia, że Rosja dotychczas użyła około 80 proc. ze zgromadzonych wokół granic wojsk.

Z informacji podanych przez Maxar Technologies wynika również, że na południu Białorusi, niespełna 32 km na północ od granicy z Ukrainą, zaobserwowano rozlokowanie dodatkowych sił lądowych i jednostek śmigłowców szturmowych.

