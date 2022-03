Jak wynika z nagrania opublikowanego przez jednego z dziennikarzy "The New York Times" Michaela Schwartza, mieszkańcy Odessy postanowili spróbować obronić się przez spodziewanym najazdem rosyjskich czołgów. Widać na nim grupę mężczyzn spawającą fragmenty starych szyn tramwajowych, z których powstają zapory przeciwczołgowe typu "jeż".

"Budowa 'jeży' do zatrzymania czołgów ze starych torów tramwajowych w Odessie. Burmistrz mówi mi, że każdego dnia spodziewa się ataku rosyjskiej marynarki na Morzu Czarnym" - napisał na Twitterze Michael Schwartz, zamieszczając wideo z budowy zapory przeciwczołgowej.

Odessa. Mieszkańcy budują zapory z worków z piaskiem

Łgarstwa Łukaszenki: Białoruś rozmieści więcej wojska przy granicy z Ukrainą

Z kolei w poniedziałek, portal Ukraińska Prawda opublikował nagranie, pokazujące plażę nad Morzem Czarnym, gdzie tłumy mieszkańców napełniają worki piaskiem i tworzą umocnienia bojowe.

"Odessa przygotowuje się na spotkanie z okupantami" - informuje w mediach społecznościowych Ukraińska Prawda.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Nasz naród będzie walczył do końca

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek, że Rosja musi przestać bombardować ukraińskie miasta, nim rozpoczną się istotne rozmowy dotyczące zawieszenia broni. - Trzeba przynajmniej przestać bombardować ludzi, po prostu zatrzymać to, a potem usiąść przy stole negocjacyjnym - stwierdził ukraiński prezydent w wywiadzie dla Agencji Reutera i CNN.

Ławrow o "scenariuszu użycia broni atomowej przeciw Rosji". Wszyscy wyszli

Prezydent zapytany, jak długo jego kraj jest w stanie stawiać opór stwierdził - my nie wytrzymujemy - my walczymy. Nasz naród będzie walczył do końca. To jest nasz dom, chronimy naszą ziemię, nasze domy. Przez wzgląd na przyszłość naszych dzieci - wyjaśnił ukraiński prezydent.

