Ukraińska Pravda opublikowała plik z danymi 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy walczą w Ukrainie. Są tam ich imiona i nazwiska, miejsca ich służby i numery ewidencyjne. Portal informuje, że otrzymał dane od Ośrodka Strategii Obronnych (COS), ośrodka analitycznego w Kijowie, który uzyskał ją "z wiarygodnych źródeł".

Niezależne źródła nie potwierdziły jeszcze ich autentyczności. W ocenie Thomasa Rid'a, autora książek historycznych i profesora uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, taka lista wywoła jednak potężny efekt psychologiczny. Jest to jeden z najpoważniejszych wycieków w historii wojskowości.

Ogromny wyciek danych rosyjskiego wojska. "Silny wpływ psychologiczny"

"Wyciek nazwisk wojskowych będzie miał silny wpływ psychologiczny. Stwarza poczucie bezradności i bezsilności zarówno u dowódców jak i u żołnierzy" - uważa Thomas Rid.

Jak zaznacza ekspert, taki incydent stawia też rosyjskie dowództwo w trudnym położeniu. Ponadto podkreśla, że ujawnianie list żołnierzy czy pracowników to stara sowiecka taktyka.

Szósty dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie

We wtorek od rana rosyjskie wojska intensywnie ostrzeliwują Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Przed południem rakiety uderzyły w Plac Wolności - największy plac w Europie. Pociski trafiły też w budynek miejscowej administracji oraz w inne cywilne zabudowania. Co najmniej 10 osób zginęło, a 35 zostało rannych.

Gen. Gocuł wskazuje "absolutnie krytyczną rzecz": dostęp do granicy z Polską

Wieczorem, po kilku godzinach przerwy, miasto znów znalazło się pod ostrym ostrzałem. Do potężnej eksplozji doszło w pobliżu lotniska Czuhujiw pod Charkowem. W pobliżu mieści się także baza wojskowa 92. Brygady Zmechanizowanej.

Rosjanie ostrzelali też dzisiaj budynki mieszkalne w Chersoniu - tam ranni zostali cywile. Tymczasem, według informacji ukraińskiej obrony terytorialnej w obwodzie czernihowskim ukraińską granicę przekroczyły wojska białoruskie. Władze Czernihowa zapewniają, że miasto jest gotowe do obrony.

