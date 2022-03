Od rana rosyjskie wojska ostrzeliwują Charków - drugie co do wielkości miasto Ukrainy. Przed południem Rosja wystrzeliła swoje rakiety w Plac Wolności największy plac w Europie. Pociski trafiły też w budynek miejscowej administracji, oraz w inne cywilne zabudowania. Co najmniej 10 osób zginęło, a 35 zostało rannych.

"Najeźdźcy przeprowadzili atak rakietowy na dzielnicę mieszkalną. Szpital został zniszczony, są zabici i ranni" - przekazała na Twitterze agencja Nexta.

Zobacz wideo Kijów. Rosyjskie rakiety uszkodziły wieżę telewizyjną. Są ofiary

Po kilku godzinach przerwy miasto znów znalazło się pod ostrym ostrzałem. Potwierdzają to materiały publikowane w mediach społecznościowych.

Do potężnej eksplozji doszło w pobliżu lotniska Czuhujiw pod Charkowem. W pobliżu mieści się także baza wojskowa 92. Brygady Zmechanizowanej.

Zełenski: Terror wobec Charkowa i Ukrainy

Prezydent Zełenski nazwał atak aktem terroru. Jak podkreślił, jest to terror wobec miasta Charkowa, wobec Ukrainy i zbrodnia wojenna. - Apelujemy do wszystkie państw świata niezwłocznie i aktywnie odreagować na zbrodniczą taktykę agresora. Wymagamy pełnej odpowiedzialności terrorystów przed sądami międzynarodowymi - mówił Zełenski.

Wojna na Ukrainie, sytuacja na frontach

Rosjanie ostrzelali też dzisiaj budynki mieszkalne w Chersoniu - tam ranni zostali cywile. Tymczasem, według informacji ukraińskiej obrony terytorialnej w obwodzie czernihowskim ukraińską granicę przekroczyły wojska białoruskie. Władze Czernihowa zapewniają, że miasto jest gotowe do obrony.

