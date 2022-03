Francja. Marine Le Pen nakazała wycofanie miliona wyborczych ulotek. Pozuje na nich z Putinem

We Francji trwa właśnie kampania wyborcza w związku z wyborami na urząd prezydenta. Liderka narodowców Marine Le Pen startuje w wyścigu do Pałacu Elizejskiego po raz trzeci w swojej karierze politycznej. Polityczka dotychczas znana była z sympatii do Kremla.

Na początku lutego w czasie wiecu wyborczego w Reims przekonywała, że Francja powinna opuścić zintegrowane dowództwo wojskowe NATO.

Należy wyjść z wojennej logiki bloków militarnych, aby zmierzać do strategii równowagi, która, przypominam, zapewniła Francji wielkość. Dlatego wyjdziemy z dowództwa NATO, aby nie dać się wciągnąć w konflikty, które nie są nasze

- mówiła.

Po wybuchu wojny w Ukrainie kandydatka skrajnej prawicy przekonuje, że wyjście z NATO miałoby pomóc Francji zachować bezstronność w takich sytuacjach jak obecna. Marine Le Pen uznała jednak działania Rosji za niedopuszczalne i zaapelowała o wstrzymanie wojny.

Wojna na Ukrainie. Marine le Pen wycofuje ulotki z Putinem

Jak podaje dziennik Liberation, Marine Le Pen nadal uważa Władimira Putina za patriotę. W związku z inwazją Rosji w Ukrainie podjęła jednak decyzję o wycofaniu ponad miliona swoich wyborczych ulotek, na których widnieje z prezydentem Rosji.

Sondaże dają Le Pen drugie miejsce w wyborach

Pierwsza tura głosowania odbędzie się 10 kwietnia. Sondaże z lutego dają Marine Le Pen drugie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich z około 16-procentowym poparciem. Faworytem jest urzędujący prezydent Emmanuel Macron.

Marine Le Pen: Jeśli wygram wybory, to wyprowadzę Francję z NATO

Macron jeszcze nie zadeklarował oficjalnie, że wystartuje, ale w badaniach opinii publicznej prowadzi z dużą przewagą (24 proc.). Niemal na równi z Le Pen jest jeszcze lider ruchu "Rekonkwista" Erik Zemmouren oraz centroprawicowa Valérie Pécresse. Z ostatnich sondaży wynika również, że w II turze Macron wygrywa z wszystkimi kandydatami.

