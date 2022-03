Szef MSZ Ukrainy: Pokazaliśmy, że Putina można niszczyć. "Wszyscy się go bali"

Szef ukraińskiej dyplomacji powiedział, że Ukraina nie poddaje się w obliczu rosyjskiego ataku. W specjalnym wystąpieniu Dmytro Kułeba podkreślił, że naród ukraiński jako pierwszy przełamał barierę psychologiczną, odrzucił strach i uwierzył, że agresji Putina można się przeciwstawić i ją odeprzeć.

REKLAMA

Zobacz wideo Mieszkańcy Kijowa, w tym cudzoziemcy, ustawiają się w szeregu po broń do obrony ukraińskiej stolicy

- Przez dziesięciolecia Putin był bandytą, który zastraszał wszystkie państwa na świecie. Wszyscy się go bali, szukali sposobu na dotarcie do niego, prowadzili z nim nieustannie rozmowy telefoniczne. Podlizywano się, pozwalano mu zarabiać. W rzeczywistości wszyscy chcieli pokazać mu jego miejsce, ale nikt się na to nie odważył, nikt nie znalazł w sobie wystarczającej siły, którą teraz znalazła Ukraina. Jako pierwsza pokonała barierę psychologiczną. Swoją walką pokazaliśmy światu, że Putina można i należy niszczyć za jego przestępstwa i działania - wskazał Dmytro Kułeba.

Boris Johnson: Putin był gotów użyć barbarzyńskich taktyk w Ukrainie

Kułeba: Nie potrzebuję współczucia, tylko sankcji, amunicji i zbroi

Szef ukraińskiej dyplomacji wezwał zagranicznych partnerów do nakładania jak najostrzejszych sankcji na Kreml. Stwierdził, że Ukraina nie potrzebuje współczucia, lecz konkretnych działań mogących pomóc jej odeprzeć wroga ze swojej ziemi.

- Dzwonią do mnie koledzy z innych krajów z wyrazami wsparcia i współczucia. Otwarcie mówiłem im, że nie potrzebuję współczucia, tylko sankcji na Rosję, amunicji i zbroi i izolacji Kremla. Współczucie możecie okazywać komuś innemu. Dzięki naszej nieustępliwości i zdecydowaniu, dzięki nazywaniu rzeczy po imieniu, ruszyła machina surowych sankcji, a bohaterski naród Ukrainy otrzymuje zbroję i pieniądze - zaznaczył.

Wojna w Ukrainie. Szef MSZ o rosyjskich zbrodniach na ludności cywilnej

Dmytro Kułeba zapewnił, że władze ukraińskie zrobią wszystko, żeby rosyjski agresor odpowiedział za zbrodnie, których dokonuje na ludności cywilnej Ukrainy.

- Nakazuje swoim wojskom ostrzeliwać ludność cywilną, osiedla mieszkaniowe. Zakłóca spokój społeczeństwa. Odnotowujemy wszystkie te fakty, wszystkie zbrodnie wojenne są zapisywane. Doprowadzimy do tego, że odpowiedzialni za to wszystko odpowiedzą przed międzynarodowymi trybunałami. Ale to później, na razie musimy przetrwać - podsumował.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie celują z broni w ludność cywilną. Jest nagranie

Rozmowa z europosłami. Zełenski apeluje o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej

Tymczasem we prezydent Wołodymyr Zełenski w czasie zdalnego połączenia z europosłami podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej Europarlamentu zaapelował o przyjęcie Ukrainy do Unii i o reakcje światową na rosyjskie zbrodnie. Liderzy unijnych instytucji zadeklarowali wszelkie wsparcie dla Ukrainy, podkreślali jedność wspólnoty w tej sprawie i zagrozili Rosji kolejnymi sankcjami.

Więcej o przejmującym przemówieniu prezydenta Ukrainy w Parlamencie Europejskim w poniższym artykule:

Zełenski przemawiał w PE z walczącego Kijowa. Owacja na stojąco [WIDEO]

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj.