Rosjanie coraz bliżej Kijowa z drugiej strony. Jednak ich problemy szokują [SYTUACJA NA FRONCIE]

Przez 24 godziny nie zaszły zmiany, które byłyby bardzo widoczne na mapie.

Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie wytracili swój pierwszy rzut wojsk w szaleńczych rajdach i próbach jak najszybszego zajęcia jak największych przestrzeni oraz strategicznych punktów. Pierwotny plan wojny ewidentnie legł w gruzach, przy ciężkich stratach. Niestety Rosjanom jeszcze daleko do dna worka z zasobami. Pojawiają się wyraźne sygnały, że zaczynają się przystosowywać do nowych realiów, choć idzie im to powoli i nadal trapią ich poważne problemy z całym systemem dowodzenia oraz zaopatrzenia.

Interaktywna mapa przygotowana przez Jarosława Wolskiego z "Nowej Techniki Wojskowej", pokazująca szacowaną sytuację na frontach. Stan na poniedziałek wieczorem. Do teraz nie zaszły ogromne zmiany.

Wziąć stolicę w kleszcze

Nie ma przy tym sygnałów, aby Kijów przestał być ich głównym celem, choć najpewniej zdają sobie już sprawę, że jego otoczenie czy nawet zdobycie (do czego jeszcze bardzo daleko, o ile jest to w ogóle wykonalne) nie będzie oznaczało końca ukraińskiego oporu. Tak samo jak w niedzielę, wyraźnie trwa próba manewru oskrzydlającego miasto od zachodu. Pojawiły się nagrania czołgów w mieście Makarów, około 40 kilometrów od centrum Kijowa.

Sytuacja w północnym rejonie walk Fot. Jarosław Wolski/map.army

Rosjanie ewidentnie doszli w pewnym momencie do głównej drogi ekspresowej wiodącej ze stolicy na zachód i najpewniej ją nawet zablokowali, ponieważ pojawiły się nagrania pokazujące ataki ukraińskich sił specjalnych na jakieś pojazdy na niej się znajdujące.

Generalnie Ukraińcy nie pozwalają Rosjanom wykonywać tego okrążenia bez konsekwencji. Toczą się tam walki i nie jest pewne, czy wszystko idzie zgodnie z rosyjskim planem. W poniedziałek rano pojawiły się choćby nagrania już stygnącego rosyjskiego konwoju zniszczonego w Borodziance, innego miasteczka w tym regionie. Była to jednak kolumna logistyczna, a nie ciężki sprzęt w rodzaju czołgów.

W kierunku Kijowa nieustannie zmierza też strumień zaopatrzenia i posiłków z Białorusi, co dobrze widać na zdjęciach satelitarnych, które opisaliśmy oddzielnie.

Nie ma przy tym sygnałów, które wskazywałyby na dotarcie do przedmieść Kijowa z innych kierunków. Na północny wschód w rejonie Czernihowa Ukraińcy najwyraźniej ciągle skutecznie się bronią i blokują próby obejścia ich pozycji. Dalej na wschód sytuacja jest mniej pewna. Rosjanie pokonali już 250 kilometrów od wschodniej granicy i dotarli w rejon rzeki Supij, która jest istotną przeszkodą na ich dalszej trasie marszu. Pojawiły się jednak nagrania rosyjskich czołgów wykonane rzekomo w Bobrowicy, wskazujące na obejście rzeki od północy i wchodzenie na tyły ukraińskich oddziałów w rejonie Czernihowa i dotarcie na około 60 kilometrów od Kijowa. Z tego samego miasteczka pojawiły się też nagrania mające pokazywać rabunek sklepu spożywczego przez Rosjan.

Problemem nacierających tutaj rosyjskich wojsk jest to, że są już 250-300 kilometrów od pozycji wyjściowych i zostawili na tyłach istotne siły ukraińskie, które skutecznie atakują kolumny z zaopatrzeniem oraz posiłkami. Rosjanie zostawiają na trasie marszu znaczne ilości sprzętu najwyraźniej porzuconego w wyniku usterek, braku paliwa i ataków Ukraińców.

Czasem, zwłaszcza w północno-wschodniej części Ukrainy, znajdowane są nawet całe grupy zatankowanych i sprawnych pojazdów, ale porzuconych. Trudno to wytłumaczyć inaczej niż dezercjami.

Na południu i w Donbasie ciągle w tył

Drugi główny front walk to niezmiennie południe nad Morzem Czarnym, gdzie Ukraińcy odnoszą pewne sukcesy, ale generalnie dalej są w trudnej sytuacji. Co istotne, ukraińskie wojsko najwyraźniej przeprowadziło jakieś ograniczone kontrataki w rejonie Mikołajowa, odrzucając w tył najdalej na zachód i północ wysunięte rosyjskie oddziały. Wysunęły się tam w pierwszych dniach szaleńczych rajdów i najwyraźniej nie były w stanie utrzymać pozycji.

Sytuacja na południu i w Donbasie Fot. Jarosław Wolski/map.army

W zamian za to Rosjanie wydają się koncentrować na mieście Chersoń, które wcześniej pozostawili na swoich tyłach w rękach ukraińskich. Jego władze przyznały, że jest już w całkowitym okrążeniu. We wtorek rano pojawiło się dużo nagrań rosyjskich żołnierzy wkraczających w głąb miasta. Robili to wyjątkowo metodycznie i rozsądnie, w porównaniu do wcześniejszych prób po prostu wjeżdżania do miast tak, jakby miały się nie bronić, co kończyło się ciężkimi stratami.

Dalej na wschód Rosjanie ewidentnie w znacznej mierze lub w całości (są sprzeczne doniesienia) otoczyli kluczowe miasto regionu, Mariupol. Pojawiły się pierwsze nagrania starć w samym mieście, nie tylko w jego okolicach. Miasto ma być jednak zmienione w fortecę i jego obrońcy zapowiadają uporczywą obronę.

Rosjanie najwyraźniej próbują też przeć z tego regionu naprzód, na północ w rejon dużego miasta Zaporoże na Dnieprze. W poniedziałek informowali o spokojnym przejęciu kontroli nad Zaporoską Elektrownią Jądrową położoną nad Dnieprem. We wtorek Ukraińcy twierdzili jednak, że wyparli stamtąd Rosjan. Mieli też przeprowadzać inne kontrataki, czasowo spychając Rosjan nawet do ważnego miasta Tokmak, do którego ci wkroczyli już w weekend. Nie ma jednak pewnych informacji, jak sytuacja wygląda obecnie.

Blokowanie rosyjskiego konwoju w Melitopolu, na zapleczu rosyjskich sił idących na Mariupol oraz Zaporoże.

Źle wygląda natomiast w Donbasie. Tam Ukraińcy szybko tracą teren, zwłaszcza w obwodzie Ługańskim, wysuniętym najdalej na wschód. Rosjanie i separatystyczne bojówki zbliżają się do Siewierodoniecka. Sytuacja sprawia wrażenie, jakby Ukraińcy rzeczywiście w rejonie linii zawieszenia ognia w Donbasie zostawili jedynie ograniczone siły, ponieważ ich okrążenie może być stosunkowo łatwe. Oby tak było, ponieważ inaczej może się otworzyć duża wyrwa w ukraińskich liniach w centralnej części wschodniej Ukrainy, gdzie jak na razie nie toczą się większe walki.

Natomiast Charków po raz kolejny stał się celem poważnego ataku rakietowego. Nad ranem rakieta manewrująca uderzyła tuż przed budynkiem władz miejskich, gdzie organizowano werbunek i koordynowano tworzenie miejskich bojówek. Nie jest znana dokładna liczba ofiar, ale zabitych i rannych ma być kilkadziesiąt.

Inwazja związana sznurkiem

Generalnie sytuacja ciągle wygląda z punktu widzenia Ukraińców ciężko. Gdzie nie spojrzeć, Rosjanie dokonują postępów, choć miejscami ponoszą poważne straty i są odrzucani w kontratakach. Przede wszystkim rosyjskie wojsko nadal dysponuje masą sprzętu i ludzi. Według informacji wywiadu USA, z pozycji wyjściowych przy ukraińskich granicach do tej pory ruszyli około 2/3 sił. Wydaje się też, że Rosjanie zaczynają wyciągać wnioski ze swoich niespodziewanych porażek w pierwszych dniach wojny. Wskazuje na to zwłaszcza zachowanie żołnierzy w Chersoniu czy Mariupolu, gdzie już nikt nie próbuje beztrosko wjeżdżać do miast jak do swoich.

Pomimo tego Rosjanie niezmiennie mają bardzo poważne problemy z morale, dowodzeniem, łącznością i logistyką. Radioamatorzy są wręcz w stanie nasłuchiwać rosyjską komunikację, ponieważ okazuje się, że ta przebiega w znacznej mierze w sposób nieszyfrowany. Wskazuje to na fakt, że jednak rosyjska armia nie odeszła daleko od swoich radzieckich korzeni. Można posłuchać rosyjskich żołnierzy klnących na dowódców, których nigdzie nie ma, klnących na to, że nikt nie wie, co ma robić, klnących na braki w zaopatrzeniu oraz płaczących po wpadnięciu w ukraińskie zasadzki.

Jednocześnie nieustannie trwa opór ukraińskich cywilów. Pojawiają się już nie tylko nagrania blokowania przejazdu kolumn czy lżenia rosyjskich żołnierzy. Ukraińcy organizują się też i kradną oraz niszczą porzucony rosyjski sprzęt:

Czy wręcz rzucają koktajlami Mołotowa z samochodów w jakieś odosobnione rosyjskie ciężarówki i ewakuowane pojazdy.

Problem w tym, że pierwszy szok rosyjskich żołnierzy może przerodzić się w złość. Nie zostali przywitani kwiatami, jak im wmawiali dowódcy, ale są bezpośrednio atakowani przez właściwie wszystkich. Nieuchronnie będzie to prowadzić do przypadków kierowania broni w cywilów i coraz większej liczby ofiar wśród nich. Pytanie, czy więcej będzie dezerterować i porzucać sprzęt, czy strzelać do Ukraińców.