Zełenski przemawiał w PE z walczącego Kijowa. "Akurat nas nie ostrzeliwują". Owacja na stojąco [WIDEO]

Wołodymyr Zełenski zdalnie połączył się z Parlamentem Europejskim podczas nadzwyczajnego posiedzenia. Jeszcze nim zabrał głos, powitano go oklaskami na stojąco. - Obywatele Ukrainy broniący naszego kraju płacą najwyższą cenę. Czuję, że wszystkie kraje europejskie zjednoczyły się w obronie Ukrainy. Bardzo często mówimy, że wygramy z każdym. Nie tylko o tym mówimy, ale widzicie to na własne oczy - mówił.

Chcemy, żeby nasze dzieci mogły żyć - to chyba uczciwe marzenie. Putin wczoraj zabił 16 dzieci. Nasz naród jest głęboko zmotywowany. Walczymy o nasze prawa, wolności, nasze życie i przetrwanie. Walczymy również dlatego, żeby być równorzędnymi członkami Europy. Dzisiaj pokazujemy, że Unia Europejska będzie dużo mocniejsza z Ukrainą

- wskazywał. - Mam trochę czasu, ponieważ akurat nas nie ostrzeliwują - wtrącił.

Zełenski: Dziesiątki zabitych - to jest cena wolności. Walczymy za nasz kraj

- Chciałbym usłyszeć od was, że wybór ukraińskiej Europy, to coś, co możecie nam potwierdzić. Mam trochę czasu, ponieważ akurat nas nie ostrzeliwują. Dzisiejszy poranek był dla nas tragiczny. Dwa pociski uderzyły w plac Wolności w Charkowie. (...) Dziesiątki zabitych - to jest cena wolności. Walczymy za nasz kraj, za naszą wolność. Nikt nie będzie walczył o naszą wolność poza nami, ale wierzcie - każda ulica, każdy plac po dzisiejszym dniu będzie się nazywał "placem wolności" - dodał.

Nie czytam przemówienia z kartki, bo to okres, kiedy papier w moim kraju się skończył. Teraz zajmujemy się prawdziwym życiem, poległymi na ulicach (...) Teraz wy udowodnijcie, że jesteście z nami, że faktycznie jesteście Europejczykami. Chwała Ukrainie!

- zakończył.

Po jego wystąpieniu również rozległy się oklaski - można to zobaczyć tutaj:

