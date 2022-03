Wojna w Ukrainie. Ławrow o "scenariuszu użycia broni atomowej przeciw Rosji". Mówił do niemal pustej sali

Siergiej Ławrow we wtorek przemawiał do dyplomatów podczas konferencji rozbrojeniowej w Genewie. Rosyjski minister spraw zagranicznych nie pojawił się w Szwajcarii osobiście ze względu na zakaz lotów nad Unią Europejską dla rosyjskich samolotów. Wystąpienia Ławrowa nie odbywały się na żywo. Zostało uprzednio nagrane i odtworzone delegatom w Genewie.

REKLAMA

Ławrow mówił o ukraińskiej i amerykańskiej broni atomowej

Rosyjski minister spraw zagranicznych mówił, że nieakceptowalne jest, że w niektórych krajach Unii Europejskiej wciąż znajduje się amerykańska broń atomowa. Ławrow zażądał jej usunięcia.

W ramach takich misji wypracowywany jest scenariusz użycia broni atomowej przeciw Rosji

- stwierdził Ławrow, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Podczas spotkania rosyjski polityk stwierdził, że Kijów dąży do pozyskania broni atomowej. Dodał, że to prawdziwe zagrożenie, któremu należy zapobiec.

Ukraina wciąż dysponuje sowiecką technologią i umiejętnościami dostarczenia takiej broni. Nie możemy nie zareagować na to prawdziwe zagrożenie

- mówił we wtorek Ławrow cytowany przez Reutersa. Z tego powodu Ławrow nawoływał świat do zwrócenia się przeciwko Ukrainie - informuje IAR.

Dwa dni wcześniej Władimir Putin postawił w stan podwyższonego gotowości rosyjskie siły odstraszania strategicznego, w skład których wchodzą m.in. siły nuklearne.

Ławrow podczas wtorkowego przemówienia ponownie powielał też rosyjską dezinformację o "neo-nazistowskim rządzie w Kijowie". Odsunięcie rzekomych nazistów od władzy Rosjanie podają jako główny cel inwazji na Ukrainę - podaje CNN.

Zgromadzeni w szwajcarskiej Genewie dyplomaci i przedstawiciele państw na znak protestu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę opuścili salę posiedzeń. To samo stało się, gdy Siergiej Ławrow zabierał głos podczas spotkania Rady Praw Człowieka ONZ.

Ukraina i broń atomowa

Jeszcze przed rozpoczęciem inwazji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zwróci się o konsultacje w zw. z Memorandum Budapesztańskim o Gwarancjach Bezpieczeństwa z grudnia 1994 r. Być może gdyby Zachód wówczas nie postawił naszym wschodnim sąsiadom ultimatum zmuszającego ich do podpisania porozumienia, dziś do wojny by nie doszło.

Ukraina była kiedyś trzecim mocarstwem atomowym, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Rosji. Było to związane z wcześniejszą przynależnością Ukrainy do Związku Radzieckiego. Po jego upadku nasi wschodni sąsiedzi odziedziczyli 176 strategicznych i ponad 2500 taktycznych rakiet atomowych.

Ukraina mogła zatrzymać broń atomową, ale kody potrzebne do odpalenia tych rakiet z głowicami mieli Rosjanie i przygotowanie ich do własnego użytku wymagałoby od Ukrainy kosztownych nakładów sięgających miliardów dolarów. Zachodowi, a przede wszystkim Rosji nie podobało się, że Ukraina jest w posiadaniu broni nuklearnej, dlatego zagrożono jej izolacją na arenie międzynarodowej, gdyby chciała pozostawić ten arsenał przy sobie.

Ostatecznie Ukraina ugięła się pod presją, a w jej imieniu porozumienie podpisał ówczesny prezydent Leonid Kuczma. Po stronie rosyjskiej podpis złożył prezydent Borys Jelcyn, a jeśli chodzi przedstawicieli Zachodu, to byli to prezydent USA Bill Clinton oraz premier Wielkiej Brytanii John Major.

Memorandum Budapesztańskie podpisano 5 grudnia 1994 roku na szczycie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W dokumencie tym USA, Wielka Brytania i Rosja poparły decyzję ukraińskiego rządu o przystąpieniu do traktatu antyatomowego. Zagwarantowały m.in. respektowanie niepodległości i "istniejących granic" Ukrainy.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w poniższym artykule.

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj