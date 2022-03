Chersoń. "Rosjanie biorą mieszkańców na zakładników", prowadzą ich pod bronią. Pojawiły się nagrania

Zobacz wideo Zełenski apeluje o przyjęcie Ukrainy do Unii i ogłasza uwolnienie więźniów z doświadczeniem bojowym

We wtorek rano mer Chersonia Ihor Kołychajew przekazał, że sytuacja w mieście jest bardzo trudna. - Trudno powiedzieć, co będzie dalej. Chersoń jest i będzie ukraiński - powiedział, dodając, że rosyjskie wojska ustawiły posterunki na wjazdach do Chersonia i próbowały zająć całe miasto, ale na razie do tego nie doszło. Trwają walki - ostrzeliwane są m.in. budynki mieszkalne.

Chersoń. Mieszkańcy są brani na zakładników przez rosyjskich żołnierzy. Trwają ostrzały

Tymczasem po godzinie 10 Hennadij Łahuta, szef władz obwodu chersońskiego, przekazał w rozmowie z "Ukraińską Prawdą", że przez Chersoń "jedzie kolumna wojskowa", na którą składają się m.in. pojazdy opancerzone. Mieszkańcy - jak przekazał - są brani przez rosyjskich żołnierzy na zakładników. Potwierdzają to nagrania umieszczane w mediach społecznościowych - widać na nich mieszkańców prowadzonych pod bronią. Łahuta zaznaczył, że mieszkańcy mogą być "wykorzystywani jako żywa tarcza, by siły rosyjskie mogły przesuwać się naprzód".

W mediach społecznościowych pojawiają się apele do mieszkańców, by byli ostrożni.

Widać też ostrzał budynków mieszkalnych:

Rosjanie zbombardowali też centrum Charkowa, drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta. Rosyjskie rakiety trafiły w centralny charkowski plac Wolności i pobliski budynek administracji obwodowej. Zginęły co najmniej 2 osoby, co najmniej 6 zostało rannych, w tym jedno dziecko. Trwają poszukiwania kolejnych poszkodowanych pod gruzami. Ukraiński MSZ domaga się pełnej izolacji Rosji za popełniane przez nią zbrodnie wojenne. We wczorajszych bombardowaniach Charkowa zginęło co najmniej 9 cywili. Tymczasem miejscowe władze w Chersoniu donoszą, że ulicami miasta przesuwają się rosyjskie pojazdy wojskowe. Rosjanie mają zatrzymywać też ludność cywilną, co grozi tym, że mogą ją wykorzystywać jako żywe tarcze. Rosyjskie wojska intensywnie ostrzeliwują też miasta w Donbasie - Wołnowachę i Mariupol nad Morzem Azowskim.

Uchodźcy uciekają do Polski

Na granicy Polski z Ukrainą tworzą się wielogodzinne kolejki. Wszystkie osoby, uciekające przed rosyjską agresją, są wpuszczane do Polski - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska udziela schronienia wszystkim osobom, których życie jest zagrożone, bez względu na ich narodowość.

Dominującą grupą uchodźców w Polsce są obywatele Ukrainy, ale wśród osób odprawianych przez Straż Graniczną znajdują się też obywatele USA, Nigerii, Indii, Gruzji i innych państw. Wszystkie osoby wpuszczane na terytorium Polski, są sprawdzane przez strażników granicznych.

Wobec tych, w stosunku do których są wątpliwości, np. nie posiadają dokumentów, funkcjonariusze Straży Granicznej stosują odpowiednie procedury sprawdzające. Żadna osoba, która otrzymała schronienie w Polsce, nie zostanie odesłana do państwa ogarniętego wojną

- podkreśla MSWiA.