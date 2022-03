Zobacz wideo Prezydent Duda z Sekretarzem Generalnym NATO - Jensem Stoltenbergiem (1.03)

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że od początku inwazji łączne szacunkowe straty wroga wyniosły 5710 zabitych i 200 żołnierzy wziętych do niewoli. "Wielu z nich jest bardzo młodych. Kreml zamienia ich w przestępców, czyni z nich morderców. Część z nich została oszukana, część z nich była pod wpływem propagandy lub zastraszana. Ogólnie widać, że motywacja większości najeźdźców jest niska" - pisze na Facebooku minister obrony Ołeksij Reznikow.

Z zestawienia opublikowanego przez ministra obrony wynika, że Ukraińcy dotychczas zniszczyli lub uszkodzili: 29 samolotów, 29 śmigłowców, 198 czołgów, 846 opancerzonych wozów bojowych, 77 systemów artyleryjskich, siedem systemów obrony przeciwlotniczej, 24 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 60 cystern, trzy bezzałogowe statki powietrzne, dwie jednostki pływające i 305 pojazdów wojskowych Rosjan.

Wojna w Ukrainie. 122 godziny oporu

Ukraina walczy i odpiera ataki agresora, który 24 lutego najechał terytorium kraju. - Rosjanie stosują ludobójczy terror ogniowy, który ma złamać wolę mieszkańców do obrony - skomentował w sobotę 26 lutego w Porannej Rozmowie Gazeta.pl gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca sił lądowych.

"122 godziny oporu. Dzięki heroizmowi naszych obrońców otwierają się nowe fronty, na których wróg ponosi straty. Chcę wspomnieć o naszych ludziach na wschodzie [red.: kraju]; stali się dla wroga barierą nie do pokonania, co go bardzo demoralizuje" - podkreślił we wpisie na Facebooku minister Reznikow.

"Na froncie gospodarczym Rosja poniosła już druzgocące straty. Rosyjska waluta zamienia się w zwykły papier. Jest pierwszy zakaz eksportu rosyjskiej ropy. Międzynarodowa społeczność IT włączyła się w niszczenie armii okupacyjnej. Nawet ukraińskie dzieci w wieku szkolnym przeszły do ofensywy na froncie cybernetycznym" - dodał minister.

Wojna w Ukrainie. Podczas ataku na Charków rodzina została spalona żywcem

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę.

