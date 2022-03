Jak wygląda sytuacja w Kijowie? Jakub Górnicki: "Nastrój bojowy", "wieczór rozpoczął się od eksplozji"

- Teraz w Kijowie zawyły parę razy syreny, ale ludzie i tak ustawiają się w kolejkach do sklepów, żeby uzupełnić zapasy - powiedział we wtorek rano w rozmowie z Gazeta.pl Jakub Górnicki z Outriders. Jak dodał, w Ukrainie panuje duża mobilizacja. - W Ukrainie panuje nastrój bojowy, morale są wysokie - mówił.

W tej chwili mówi się o 100 tys. osób, które zgłosiły się do służby same z siebie. (...) W mniejszych miejscowościach powstają różnego rodzaju fortyfikacje

- powiedział, dodając, że "wszyscy tu na miejscu chcą, żeby to się jak najszybciej skończyło, robią, co mogą, żeby to się skończyło".

Jak zaznaczył Górnicki, najtrudniejsza sytuacja jest m.in. w Charkowie i Chersoniu.

Najcięższe walki teraz trwają w Charkowie i Chersoniu. W Charkowie tuż obok budynku administracji państwowej spadła dziś bomba

- powiedział. - W Wasylkowie każdej nocy trwają teraz walki, żeby domknąć to okrążenie Kijowa, które na razie nie następuje - przekazał przed godziną 9 czasu polskiego.

Zgodnie z wcześniejszymi ostrzeżeniami Rosja nasila atak na Kijów. Zdjęcia satelitarne z poniedziałku pokazują gigantyczne konwoje rosyjskich wojsk zmierzających do ukraińskiej stolicy. Amerykański wywiad ostrzega też, że najgorsze jest dopiero przed obrońcami miasta. Eksperci oceniają, że 1 marca może ruszyć nowy atak na stolicę. Konwój wojsk rosyjskich zbliżający się do stolicy Ukrainy ma ponad 40 km długości.

Tymczasem coraz bardziej dramatyczna staje się sytuacji w Charkowie. Co najmniej sześć osób zostało rannych i nie jest znana liczba zabitych po ostrzale budynku administracji w centrum miasta. W niektórych częściach Charkowa nie ma prądu.

