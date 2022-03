Wojna w Ukrainie. Najemnik z grupy Wagnera wzięty do niewoli

Dowódca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko poinformował we wtorek, że do niewoli wzięty został jeden z najemników z formacji zbrojnej zw. grupą Wagnera. W Kijowie ma działać ok. 400 takich osób, zostali tam wysłani przez Rosję, by zabić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i członków rządu.

3 Fot. Marienko Andrew / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl