Wywiad USA ostrzega: Rosja rzuca do walki drugą falę żołnierzy. "Najgorsze przed Kijowem"

Nawet ponad 40 km długości ma konwój rosyjskich wojsk zmierzający w stronę Kijowa - podaje CNN. Wcześniej rosyjskie wojsko miało bardzo duże problemy z zaopatrzeniem, ale ta kolumna może dostarczać paliwo, amunicję i inne materiały oblegającym Kijów.

Amerykański wywiad ostrzega, że Rosja rzuca do walki drugą falę swoich sił i "najgorsze jest dopiero przed" mieszkańcami i obrońcami ukraińskiej stolicy.

Do tej pory ukraińskie wojsko odparło ataki na Kijów, w tym operacje desantowe. Jednak wraz z postępem większych sił rosyjskich mieszkańcom grozi oblężenie oraz odcięcie od dostaw jedzenia, leków i broni.

Cytowani anonimowo pracownicy amerykańskiej administracji mówili CNN, że z "z czysto militarnego/taktycznego punktu widzenia Rosja ma wystarczającą liczebność i siłę ognia, by zająć Kijów". Jednak wcześniej Amerykanie sądzili, że Kijów upadnie w ciągu maksymalnie czterech dni od początku inwazji - i te prognozy się nie sprawdziły.

USA i Unia Europejska dzielą się z Ukrainą informacjami wywiadowczymi i zdjęciami satelitarnymi pokazującymi ruchu rosyjskich wojsk. Trwają też dostawy broni do Ukrainy.

Groźba "rozerwania obrony Kijowa"

W swojej nowej ocenie sytuacji think tank Institute for the Study of War (ISW) oceniał, że Rosjanie mogą przeprowadzić nową próbę szturmu na Kijów 1 marca.

W poniedziałkowej analizie pisano, że "kolejna duża faza rosyjskich działań ofensywnych rozpocznie się prawdopodobnie w ciągu następnych 24 godzin i potrwa 48-72 godziny".

Ukraiński opór jest nadal niezwykle skuteczny, a rosyjskie operacje, zwłaszcza na osi Kijowa, były słabo skoordynowane i prowadzone, co doprowadziło do znacznych porażek tam i w Charkowie. Siły rosyjskie pozostają jednak znacznie większe i sprawniejsze niż ukraińskie wojska konwencjonalne, a rosyjskie postępy na południu Ukrainy grożą rozerwaniem obrony Kijowa i północno-wschodniej Ukrainy, jeśli będą kontynuowane bez kontroli.

Na osi ataku wokół Kijowa "w dniach 27-28 lutego Rosja rozmieściła dodatkowe ciężkie siły i artylerię, których do tej pory nie wykorzystała w szturmach na miasto przy zachodnim podejściu do Kijowa".

Think tank ocenił, że prawdopodobnie 1 marca siły rosyjskie wznowią natarcie na Kijów. "Ataki rosyjskich sił lekkich na obrzeżach miasta 28 lutego nie przyniosły postępów. Jest mało prawdopodobne, by siły ukraińskie skapitulowały" - napisano.