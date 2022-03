Ukraińskie władze: Rosja użyła zakazanej bomby próżniowej w Ochtyrce. Zginęło 70 osób

Zobacz wideo Pocisk balistyczny Iskander spadł na Kijów

"Wczoraj wroga artyleria ostrzelała jednostkę wojskową. Wciąż wydobywamy ciała z gruzów. Jest wiele ofiar. Obecnie na cmentarzu przygotowywane są miejsca dla około 70 zabitych ukraińskich żołnierzy" - napisał szef Obwodowej Administracji Państwowej Dmytro Żywicki w nocy na Telegramie.

REKLAMA

Szef regionalnej administracji pokazał zdjęcia ze zgliszczami trzypiętrowego budynku i grupy ratowników przeszukujących gruzowisko. W późniejszym poście na Facebooku dodał, że w ataku rosyjskiego wojska zginęli także cywile.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski pocisk trafił w szpital położniczy w obwodzie kijowskim

Żywycki napisał, że "w mieście leży dużo ciał Rosjan", które wciąż są zbierane. Dodał, że pracownicy Czerwonego Krzyża zabierają je do Rosji.

Zgodnie ze stanem na godz. 6 we wtorek 1 marca w wojnie w Ukrainie zginęło dotychczas 5710 Rosjan, a 200 zostało wziętych do niewoli - podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. "Prawie sześć tysięcy rosyjskich żołnierzy nie wróci do domu. Ale w telewizji powiedzą, że nie ma żadnych strat..." - skomentował kanał Nexta, który udostępnił tę informację.

Nexta podaje, że informacje o ofiarach wojny są w Rosji tajemnicą państwową. Dlatego matki poległych i schwytanych żołnierzy mogą nigdy nie dowiedzieć się niczego o swoich dzieciach.

Atak na Ochtyrkę. Rosyjskie wojsko użyło bomby zakazanej przez Konwencje genewskie

Ukraińskie władze poinformowały, że w poniedziałkowym ataku na Ochtyrkę Rosja użyła bomby próżniowej - zakazanej przez Konwencje genewskie. Powiadomiła o tym ambasadorka Ukrainy w USA Oksana Markarowa po spotkaniu z członkami Kongresu USA.

- Rosjanie zrzucili bombę próżniową, która została zakazana przez Konwencje genewskie - powiedziała Markarowa. Wybuch bomby próżniowej (zwanej także termobaryczną) wywołuje falę uderzeniową silniejszą niż tradycyjna bomba tej samej wielkości. Jest przeznaczona głównie do zwalczania pojazdów pancernych.

Szturm na Chersoń, w Mariupolu brak prądu [PODSUMOWANIE NOCY]

Nexta opublikowała nagranie, które zgodnie z doniesieniami ukraińskich mediów ma pokazywać moment, gdy rosyjska armia zrzuciła bombę próżniową.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.