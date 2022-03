Wojna w Ukrainie. Rosyjski pocisk trafił w szpital położniczy w obwodzie kijowskim

Zaczął się szósty dzień trwającej w Ukrainie wojny wywołanej przez Władimira Putina. W ciągu ostatnich dni i minionej nocy Rosjanie bombardowali ukraińskie miasta, jak m.in. Mariupol czy Charków. Po nocnych atakach w Mariupolu nie ma prądu, jednak trwają działania mające na celu jego przywrócenie. Rosjanie ostrzeliwują nie tylko obiekty wojskowe, lecz także szpitale, przedszkola i infrastrukturę nienależącą do armii.

Zobacz wideo Andrzej Duda: Nie ulegniemy żadnemu szantażowi. Trwają w tej chwili konsultacje dotyczące sankcji, które można jeszcze nałożyć na Rosję

Wojna w Ukrainie. Rosyjski pocisk spadł na szpital położniczy

Dyrektor generalny prywatnego szpitala położniczego położonego w obwodzie kijowskim Witalij Girin w nocy z niedzieli na poniedziałek poinformował na Facebooku, że jeden z rosyjskich pocisków trafił w placówkę.

"Przyjaciele, wszyscy pytają, co się stało ze szpitalem położniczym. Dziękuję za Wasze wsparcie. Pocisk trafił w szpital, zniszczenia są duże, ale budynek stoi. Wszyscy ewakuowani i bezpieczni" - poinformował Grin, którego cytowała agencja Ukrinform.

Fotograf Associated Press opublikował z kolei w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym ukazał noworodki śpiące w piwnicy, która stała się obecnie schronem przeciwbombowym w szpitalu dziecięcym Ochmadet w Kijowie.

Szturm na Chersoń, w Mariupolu brak prądu [PODSUMOWANIE NOCY]

Fotograf opublikował też zdjęcia małych pacjentów onkologicznych ze szpitala w Kijowie, którzy ukrywają się w schronie przed atakami rosyjskiego wojska. Jedno z dzieci na fotografiach trzyma kartkę z napisem "Stop war".

Wojna w Ukrainie. Co najmniej 406 cywilów nie żyje

Bilans ofiar brutalnej wojny toczącej się na terytorium Ukrainy i wywołanej przez Władimira Putina cały czas rośnie. Według danych ONZ nie żyje co najmniej 406 cywilów, część z nich to dzieci. Dokładna liczba ofiar jest trudna do oszacowania, ponieważ dane przekazywane są z opóźnieniem.

O dziecięcych ofiarach wojny w niedzielę mówił ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko. Jego zdaniem ofiary wśród dzieci to "rezultaty tego, co czyni armia rosyjska, której nie można nazwać armią, bo armia nie strzela do lekarzy, dzieci, szkół i przedszkoli". Ukraińska rzeczniczka praw dziecka Ludmyła Denisowa mówiła z kolei, że "wróg z niespotykaną brutalnością niszczy domy, szpitale, przedszkola i szkoły".

Konwój rosyjskich wojsk zmierzających na Kijów może mieć nawet 64 km

W poniedziałek wicepremierka Ukrainy ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych cytowana przez agencję Ukrinform przekazywała, że Rosjanie, mimo próśb o umożliwienie ewakuacji kobiet, dzieci, sierót oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, ostrzeliwali korytarze humanitarne.

Z najnowszych informacji agencji AFP wynika, że kijowski dworzec kolejowy jest obecnie zalewany tysiącami ludzi, którzy usiłują uciec ze stolicy Ukrainy w obawie, że może być to "ostatni bezpieczny dzień w Kijowie".

***

