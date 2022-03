Atak Rosji na Ukrainę. Szturm na Chersoń, w Ochtyrce użyto bomby próżniowej. Przybywa ofiar [PODSUMOWANIE NOCY]

Zobacz wideo "Długo nam mówiono, że z Ukraińcami jest coś nie tak. Dowiedliśmy, do czego jesteśmy zdolni"

Zaczyna się szósty dzień inwazji Rosji na Ukrainę - Międzynarodowy Trybunał Karny ma wszcząć śledztwo w sprawie bezprecedensowego ataku. W nocy rosyjskie wojska przypuszczały ataki na kolejne cele - w tym te cywilne. Przypominamy najważniejsza wydarzenia minionej nocy:

>>> Rosjanie prowadzili bombardowania ukraińskich miast, m.in. Mariupola nad Morzem Azowskim i Charkowa - tam liczba ofiar ostrzałów wzrosła do 9 osób, rannych jest co najmniej 37

>>> Rosjanie wtargnęli do Chersonia (około 130 km od granicy z Krymem), miasto jest zablokowane przez nich z trzech stron. Trwają walki o miasto

>>> W Mariupolu po nocnych atakach nie ma prądu. Informację o tym przekazał mer Mariupola, Wadym Bojczenko. "Pozbawili nas prądu. Jesteśmy odłączeni od ciepła" - przekazał, dodając, że z samego rana rozpoczną się działania zmierzające do przywrócenia zasilania

>>> W Ochtyrce leżącej w obwodzie sumskim w północno-wschodniej Ukrainie doszło do zmasowanego ataku, w którym zginęło co najmniej 70 osób - większość ofiar to ukraińscy żołnierze. "Nadal usuwane są ciała z gruzów. Wiele osób zginęło. Obecnie na cmentarzu przygotowywane są miejsca dla około 70 zabitych ukraińskich żołnierzy" - przekazał szef Obwodowej Administracji Państwowej. Jak dodał, zginęło też wielu żołnierzy rosyjskich

>>> Wcześniej ukraińskie władze informowały, że Rosjanie zrzucili na Ochtyrkę bombę próżniową, która została zakazana przez Konwencje genewskie. Poinformowała o tym ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa po spotkaniu z członkami Kongresu USA. - Rosjanie zrzucili bombę próżniową, która została zakazana przez Konwencje genewskie - powiedziała Markarowa. Wybuch bomby próżniowej (zwanej też termobaryczną) powoduje falę uderzeniową silniejszą niż tradycyjna bomba tej samej wielkości. Jest przeznaczona głównie do zwalczania pojazdów pancernych.

>>> Rośnie bilans ofiar inwazji - według danych ONZ zginęło co najmniej 406 cywilów. Organizacja poinformowała również, że sąsiednie kraje przyjęły do tej pory 520 tysięcy. uchodźców z Ukrainy

>>> Rosyjski pocisk trafił w prywatny szpital położniczy w obwodzie kijowskim. Poinformował o tym dyrektor kliniki Witalij Hyrin na Facebooku. "Przyjaciele, wszyscy pytają, co się stało ze szpitalem położniczym. Dziękuję wam za wsparcie. Pocisk trafił szpital, powodując wielkie zniszczenia, ale budynek stoi. Wszyscy zostali ewakuowani, są bezpieczni" - napisał.

>>> Kijów wciąż broni się pod naporem rosyjskich wojsk. Do stolicy Ukrainy z północy zbliża się ponad 60-kilometrowy konwój wojsk rosyjskich. Składa się z setek pojazdów wojskowych i czołgów. CNN podaje, że kolumna jest już na przedmieściach miasta. - Dla wrogów Kijów jest celem kluczowym - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski w nocnym nagraniu.

>>> We wtorek do Polski przyleci też sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg odwiedzi bazę lotnictwa taktycznego w Łasku, gdzie stacjonują polskie myśliwce F-16 i gdzie od połowy lutego są również amerykańskie F-15 z 48 Skrzydła Lotnictwa Myśliwskiego Sił Powietrznych USA.

>>> CNN podaje, że urzędnicy amerykańskiej administracji ostrzegli w poniedziałek w utajnionych raportach przed "drugą fala rosyjskich żołnierzy", która prawdopodobnie skonsoliduje swoje pozycje na Ukrainie i dzięki swojej liczebności może pokonać ukraiński opór

