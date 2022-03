Ujawnili SMS-y rosyjskiego żołnierza do matki: Strzelamy do cywilów. Mówili nam, że będziemy tu witani

Ambasador Ukrainy przy ONZ Serhij Kysłyca podczas poniedziałkowego przemówienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ zacytował wiadomości SMS, które jeden z zabitych w Ukrainie żołnierzy wysyłał wcześniej do matki. Z treści wiadomości wynika, że zarówno kobieta jak i żołnierz nie zdawali sobie sprawy z sytuacji w Ukrainie.

Rosyjski żołnierz do matki: Strzelamy do cywilów

Matka żołnierza pyta bowiem, gdzie wysłać mu paczkę. "Mamo, jestem w Ukrainie. Tu toczy się prawdziwa wojna. Boję się. Bombardujemy wszystkie miasta, strzelamy do cywilów" - pisał mężczyzna.

"Mówili nam, że będziemy tu witani. Ale rzucają się tu pod nasze czołgi, nie chcą, byśmy przejechali. Nazywają nas faszystami. Mamo, jest ciężko" - podaje ukraiński dyplomata. Do wpisu umieszczonego na Twitterze dołączone jest oryginalne zdjęcie telefonu z ekranem z wiadomościami.

"Wasze dzieci walczą w Ukrainie i są tu zabijane"

Kysłyca we wpisie zwrócił się też do Rosjan. "Rosyjscy rodzice. Wasze dzieci nie poszły do żadnej szkoły. Walczą na Ukrainie. I są tutaj zabijane" - napisał. "Zatrzymaj wojnę, wyjdź na ulicę. Bo twoje dzieci umrą. Tak, umrą, jak umarł właściciel tego telefonu" - grzmi dyplomata.

Według Kysłycy telefon należał do żołnierza z pułku azowskiego.

Podczas poniedziałkowego przemówienia przedstawiciel Ukrainy próbował przemówić do sumień Rosjan. "Wyobraźcie sobie, jaka jest skala tej tragedii" - stwierdził. "Wyobraźcie sobie że tuż obok was, obok każdej tabliczki z nazwą kraju w tym Zgromadzeniu Ogólnym leżą ciała ponad 30 zabitych żołnierzy Rosji. Setki zabitych Ukraińców, dziesiątki zabitych dzieci. Wyobraźcie sobie tych zabitych, gdy będziecie słuchać mojego wystąpienia" - mówił.

