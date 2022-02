Rzecznik Pentagonu o wojnie w Ukrainie: Rosjanie chcą zająć Kijów. Nie spodziewali się takiego oporu

Prezydent Rosji Władimir Putin w niedzielę wydał rozkaz postawienia sił nuklearnego odstraszania w stan wysokiej gotowości. W telewizyjnym wystąpieniu oskarżył kraje NATO o podejmowanie "nieprzyjaznych kroków" wobec Rosji.

REKLAMA

- Nie uważamy, że istnieje jakakolwiek potrzeba zmiany stanu gotowości po naszej stronie - stwierdził podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Price podkreślił, że Stany Zjednoczone "wspierają Ukrainę w wysiłkach, by znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie tego konfliktu".

- Ukraina starała się to zrobić przed rozpoczęciem inwazji, Stany Zjednoczone również, podobnie jak nasi sojusznicy w Europie, OBWE, Rada NATO-Rosja. Za każdym razem Federacja Rosyjska odrzucała oferty konstruktywnego, merytorycznego porozumienia - zaznaczył rzecznik Departamentu Stanu.

Ned Price zaznaczył, że "dyplomacja pod lufą karabinu, czołgu, to nie jest prawdziwa dyplomacja". - Jesteśmy gotowi, podobnie jak nasi partnerzy ukraińscy, europejscy sojusznicy, do tego, żeby naprawdę wejść w prawdziwą, merytoryczną dyplomację - powiedział.

Zobacz wideo Andrzej Duda: Nie ulegniemy żadnemu szantażowi. Trwają w tej chwili konsultacje dotyczące sankcji, które można jeszcze nałożyć na Rosję

Pentagon: Rosja chce zająć Kijów

Rzecznik Pentagonu John Kirby także przekazał, że Stany Zjednoczone nie mają informacji, które potwierdziłyby zmianę stanu gotowości sił nuklearnego odstraszania Rosji. - Słyszałem wypowiedź pana Putina, uważam, że to niepotrzebna eskalacja - powiedział Kirby.

Jak dodał, "widać wyraźnie, że siły rosyjskie starają się zbliżyć, by zaatakować Kijów". - Idą w stronę Kijowa, chcą zająć Kijów - zaznaczył.

Kijów. Wybuch w stolicy Ukrainy. Na miasto spadł pocisk balistyczny Iskander

Według Johna Kirby'ego nie wiadomo, czy Rosjanie chcieliby "zrobić to przez okrążenie, czy będą bombardować Kijów, czy będą walczyć na ulicach". - Nie mamy wglądu we wszystkie ich plany - powiedział rzecznik Pentagonu.

- Ukraińcy w sposób bardzo zdecydowany bronią swojej stolicy, doprowadzili do tego, że Rosjanom bardzo trudno jest iść do przodu. Rosjanie są opóźnieni, napotykają większy opór, niż się spodziewali - zaznaczył. Jak podkreślił, Rosjanie mają też problemy logistyczne.

Ukraińskie drony w piątym dniu walk bombardują Rosjan

Jednocześnie John Kirby przypomniał, że Władimir Putin wciąż ma do dyspozycji "znaczące siły i środki bojowe".

- Mają pewne problemy, spotykają się z oporem. Trzeba przyznać, że Ukraińcy bardzo mocno walczą o swój kraj i wpływają na zdolności wojskowe Władimira Putina. Rosjanie będą wyciągać wnioski - mówił rzecznik Pentagonu.

Zaznaczył, że nie zauważono żadnej zmiany w kontekście celu Rosjan związanego z wejściem do Ukrainy. - Będą starali się pokonać tej opór - powiedział. Jak przekazał, Rosjanie są, w ocenie Amerykanów, opóźnieni o kilka dni w stosunku do tego, co pierwotnie planowali.

- Sytuacja jest niezwykle dynamiczna, to jest wojna, a wojna jest nieprzewidywalna - powiedział.

**

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj >>>

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc