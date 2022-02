Kijów. Potężny wybuch w stolicy Ukrainy. Na miasto spadł pocisk balistyczny Iskander

"Kolejna zbrodnia putinowskiego reżimu. Uderzenie balistycznym pociskiem Iskander w Kijów" - napisał Heraszczenko w serwisie Telegram.

Rosjanie odpalają rakiety balistyczne Iskander

Przedstawiciel MSW dodał, że według jego informacji, Ukraina postawiła Rosjanom surowe warunki, w tym wycofanie wojsk z całego terytorium Ukrainy. Poinformował on również, że przed kolejnymi negocjacjami Rosja planuje okrążyć Kijów i Mariupol.

"To będzie ostatnia próba, na którą nasza armia jest gotowa. Przed nami decydująca bitwa" - dodał.

Wojna w Ukrainie. Koniec negocjacji Rosji z Ukrainą. "Nakreślono pewne decyzje"

O wybuchu poinformował także dziennikarz Franak Viacorka. "Wielka eksplozja w Kijowie 20 minut temu. Musimy przeciwstawić się zarówno Łukaszence, jak i Putinowi (...). Wraz z zachodem słońca, nasila się atak na Kijów" - napisał dziennikarz.

Informacje o dokładnym miejscu uderzenia pocisku Iskander oraz ofiarach, są obecnie ustalane.

Rosyjskie pociski Iskander o masie do 720 kg i zasięgu do 500 kilometrów mają głowice konwencjonalne, ale mogą także przenosić głowice termojądrowe. Pocisk osiąga prędkość kilkukrotnie większą niż prędkość dźwięku.

Ukraina. Ciężkie bombardowania Charkowa i Kijowa

Oprócz Kijowa wcześniej pociski spadały też na drugie co do wielkości miasto w Ukrainie - Charków. Negocjacje w sprawie zawieszenia broni zakończyły się bez konkretnego rezultatu.

Według władz w Charkowie w intensywnym ostrzale osiedli mieszkaniowych miało zginąć co najmniej 11 osób, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. Rosjanie atakowali co najmniej trzy dzielnice, gdzie znajdują się liczne bloki mieszkalne, nie ma za to celów wojskowych. Zachodnie media informują, że według ekspertów, filmy z bombardowań wskazują, że Rosja mogła użyć zakazanej międzynarodowymi konwencjami amunicji kasetowej.

Wieczorem Rosjanie rozpoczęli też ostrzał Kijowa, choć szczegóły nie są jeszcze znane. Ukraińcy twierdzą, ze na miasto miał spaść m.in. potężny pocisk Iskander.

Gen. Bieniek o ataku rakietowym na Charków: wstrząsające barbarzyństwo

Prezydent Ukrainy tymczasem podpisał wniosek o przyjęcie jego kraju do Unii Europejskiej. "Ukraina prosi o wstąpienie do Unii na podstawie specjalnej procedury. My Ukraińcy będziemy wdzięczni za szybką i pozytywną decyzję" - mówił premier Ukrainy Denys Szmyhal. Dokument ma wkrótce trafić do Brukseli.

ONZ tymczasem szacuje, że z Ukrainy w ostatnich dniach wyjechało już pół miliona uchodźców.

