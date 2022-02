Wojna w Ukrainie. Rosjanie przejęli Berdiańsk. Wściekli mieszkańcy zorganizowali protest

W nocy z niedzieli na poniedziałek, rosyjskie wojska zajęły miasto Berdiańsk, leżące nad Morzem Azowskim. Niewielkie miasto, liczące ok. 100 tys. mieszkańców sprzeciwiło się rosyjskiej okupacji. Ukraińcy zorganizowali wiec, na którym stawiali wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec najeźdźców.

Ukraińska Prawda opublikowała filmiki, na których widać protestujący tłum wykrzykujący hasła takie jak "śmierć wrogom!", oraz "rosyjski okręcie, p…l się!" (to drugie to nawiązanie do wymiany zdań, jaką przez radio prowadzili obrońcy Wyspy Węży, którzy zresztą, jak się właśnie okazało, mieli na szczęście nie zginąć, a trafić do rosyjskiej niewoli). Na innym filmie opublikowanym przez ukraiński portal słychać, jak zebrany tłum śpiewa hymn Ukrainy.

O wydarzeniu poinformowało również ukraińskie radio wojskowe, które zamieściło wpis na swoim profilu na Facebooku. ''Berdiańsk zbuntował się przeciwko najeźdźcom z Rosji. Mieszkańcy miasta, które było tymczasowo okupowane przez rosyjskie wojsko, udali się na centralny plac miasta [...] '' - czytamy.

Wojna w Ukrainie. Protest mieszkańców Berdiańska

Według portalu Ukraińska Prawda, w mieście znajduje się rosyjska żandarmeria wojskowa, której zadaniem jest pilnowanie porządku. ''Żołnierze, którzy zdobyli w niedzielę miasto Berdiańsk, przekazali tej 'policji' miasto pod kontrolę. Tłumaczyli oni, że ich zadaniem było zorganizowanie pracy lokalnych władz oraz zmiana flag'' - podaje portal.

