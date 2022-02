Wywiad: Białoruś ma wysłać swoje wojska do Ukrainy. USA zawieszają działalność ambasady w Mińsku

Zobacz wideo Ekspertka ds. Ukrainy: Rosja zupełnie nie doceniła ukraińskiego ducha

"Nie mamy wyższego priorytetu niż bezpieczeństwo i ochrona obywateli USA, w tym naszych pracowników amerykańskiego rządu i osób pozostających na ich utrzymaniu, pełniących służbę na całym świecie" - przekazał w oświadczeniu Antony Blinken, sekretarz stanu USA.

Wcześniej agencja Associated Press, powołując się na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego wywiadu, poinformowała, że w poniedziałek Białoruś ma wysłać swoje wojska do Ukrainy, aby walczyć u boku sił rosyjskich. Jak dodano, decyzja Alaksandra Łukaszenki zależy od rozmów między przedstawicielami Rosji i Ukrainy.

Ukraina. Ciężkie bombardowania w trakcie rozmów dot. pokoju

W poniedziałek Rosjanie ostrzelali pociskami typu Grad osiedla mieszkaniowe w Charkowie. Poinformował o tym doradca ministra spraw wewnętrznych w Kijowie. Nasilające się ataki na ludność cywilną prowadzone są w czasie, gdy przy granicy z Białorusią trwają rozmowy na temat zawieszenia broni.

Mer Charkowa twierdzi, że liczba ofiar jest wysoka, a doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych przekazał, że zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób, a rannych mogło zostać nawet kilkaset. Gdyby to się potwierdziło, byłby to najcięższy ostrzał dzielnic mieszkaniowych przeprowadzony przez Rosję od początku napaści na Ukrainę. Rosjanie ostrzeliwują także Czernihów, gdzie rakiety spadły m.in. na bloki mieszkalne i supermarket. Z kolei w Ochtyrce na północnym wschodzie Rosjanie mieli zrzucić potężne bomby termobaryczne na skład paliwa.

Równocześnie na granicy z Białorusią rozpoczęły się ukraińsko-rosyjskie rozmowy o zawieszeniu broni. Przed ich rozpoczęciem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński, który w rozmowach nie uczestniczy, zaapelował do rosyjskich żołnierzy o złożenie broni, a do Unii Europejskiej o natychmiastowe przyjęcie swojego kraju do Wspólnoty. - Apelujemy do Unii Europejskiej o natychmiastową akcesję Ukrainy na podstawie nowej procedury. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom, że stoją po naszej stronie, ale naszym celem jest być razem ze wszystkimi Europejczykami jak równy z równym - powiedział.

Strona ukraińska twierdzi, że od początku rosyjskiej napaści zostało zabitych 352 osób cywilnych, w tym 16 dzieci, a rannych zostało 1700 osób. Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało też, że Rosja miała stracić ponad 5 tysięcy żołnierzy, 29 samolotów, 29 śmigłowców, niemal 200 czołgów i ponad 800 pojazdów opancerzonych.

