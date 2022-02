Czeczenia. Kadyrow daje Zachodowi ultimatum do 31 lutego. Grozi, że nie uzna angielskiej herbaty

Przywódca Czeczenii zagroził Zachodowi, który nałożył sankcję na Rosję po tym, jak kraj ten napadł na Ukrainę. Kadyrow podkreślił, że jeśli sankcje te nie zostaną cofnięte, to Czeczenia nałoży podobne ograniczenia na zachodnich polityków. Oświadczenie polityka jest bardzo emocjonalne - tak bardzo, że dał on ultimatum do... 31 lutego.

REKLAMA

Zobacz wideo Co oznacza zablokowanie rezerw banku centralnego?

Czeczenia. Ramzan Kadyrow grozi sankcjami. Nie chce uznać angielskiej herbaty i jazdy lewostronnej

Ramzan Kadyrow jest bliskim sojusznikiem Władimira Putina. Przywódcę Czeczenii oburzyły sankcję na Rosję, które wydała Unia Europejska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Kanada. Oświadczenie Kadyrowa zostało opublikowane w serwisie Telegram.

W komunikacie można przeczytać, że sankcje na Rosję są tak absurdalne, że "pozostaje nam tylko śmiać się z tych bezowocnych prób, kompletna żenada". Dalej ocenił, że działania Zachodu zasługują na "lustrzany odwet". O oświadczeniu sojusznika Putina poinformowała na Twitterze rosyjska agencja RIA Novosti.

Czeczeński przywódca domaga się, aby premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, ministerka spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell wycofali się ze swoich "impertynenckich i pretensjonalnych" oświadczeń.

Jeśli tego nie zrobią, Kadyrow zapowiada sankcje:

zamrożenie wszystkich aktywów Johnsona w czeczeńskich bankach;

nałożenie embargo na wszystkie aktywa brytyjskich oligarchów w Achkhoi-Martanie, a w razie pogorszenia sytuacji - w Samaszkach;

uznanie lewostronnej jazdy samochodem za nikczemny relikt średniowiecza;

uznanie, że nie ma czegoś takiego, jak angielska herbata.

Przywódca Czeczenii dał Zachodowi czas do namysłu do 31 lutego.

Anonymous uderzyło w białoruskie banki i jacht Putina. "Kieruje się do piekła"

*****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.