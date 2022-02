Wojna w Ukrainie. Zełenski do Rosjan: Zostawcie sprzęt i idźcie do domu. Ratujcie życie

Zobacz wideo Czesi wysyłają pociągi z bronią do Ukrainy

- Długo mówili nam, że Ukraińcy nie mają racji. Często sugerowano, że do niczego nie jesteśmy zdolni. Ale to się zmieniło. W rozmowach z naszymi partnerami widzę rosnący szacunek. Ukraina pokazała światu, ile jest warta, Rosja też pokazała, czym się stała - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas poniedziałkowego przemówienia. Prezydent przekazał, że w trakcie ostrzału zginęło 16 dzieci, a kolejnych 45 zostało rannych. - Nasi żołnierze walczą o nasze państwo, ale i o całą Europę, o pokój dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, o życie dzieci, o prawo i demokrację. Zwracamy się do UE o rozpoczęcie natychmiastowych procedur wobec Ukrainy. [...] Jestem przekonany, że na to zasłużyliśmy - podkreślił i podziękował za wsparcie zagranicznym liderom, m.in. Andrzejowi Dudzie.

Wołodymyr Zełenski zwrócił się także do Rosjan. - Po co wam to? Już ponad 4,5 tys. rosyjskich żołnierzy zginęło. W imię czego do nas przychodzicie? W imię czego wasze oddziały przychodzą do nas z Krymu? Naszego Krymu. [...] Po prostu zostawcie sprzęt i idźcie do domu. Nie wierzcie dowódcom, nie wierzcie propagandzie. Ratujcie życie - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie ostrzeliwują korytarze humanitarne. Ranne kobiety, dzieci

Pomoc humanitarna dla mieszkańców Ukrainy

Mateusz Morawiecki poinformował za pośrednictwem Facebooka, że Polska jest liderem pomocy humanitarnej dla Ukrainy. "Cała administracja rządowa jest nastawiona na jeden cel: pomoc obywatelom Ukrainy, którzy napływają do Polski" - podkreślił premier. "Będę rozmawiał z komisarzem ds. pomocy humanitarnej UE. Przekażę mu wszystkie niezbędne informacje, które mamy, aby lepiej skoordynować działania" - dodał.

Ponad 30 ton pomocy humanitarnej przeznaczonej dla ukraińskich uchodźców wysłała do Polski Francja. Poinformował o tym szef francuskiego MSW Gérald Darmanin. Jak zaznaczył, transporty z lekami, namiotami i żywnością dotarły też do Mołdawii

Tymczasem sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg przekazał, że wśród zwiększonego wsparcia sojuszników NATO dla Ukrainy znajdują się rakiety przeciwlotnicze i broń przeciwpancerna. Dodał, że zwiększana jest także pomoc humanitarna i wojskowa dla Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zabili 16 ukraińskich dzieci. "To terroryści"

