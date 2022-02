Ukraina od lat wykazuje chęć dołączenia do Unii Europejskiej. Zachód już w pod koniec lat 90' zapewniał naszych wschodnich sąsiadów, że mogą liczyć na członkostwo w dalszej perspektywie. Minęło już ponad 20 lat, a Ukrainy w Unii wciąż nie ma, nie ma jej też w NATO, za to pozbawiono ją broni nuklearnej. Niewykluczone, że wkrótce Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej.

Ukraina członkiem Unii Europejskiej? Będzie debata na ten temat

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział w stacji BFM, prywatnej francuskiej całodobowej telewizji informacyjnej, rozmowy ws. wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. - Odbędzie się debata na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. To będzie debata, która odbędzie się w każdym wypadku - zagwarantował Michel, dodając, że Unia ma już "bardzo silne" związki z Ukrainą, które mogą być jeszcze umocnione.

- Mamy proces "zbliżania" z Ukrainą, czyli na przykład integrację rynku ukraińskiego z jednolitym rynkiem unijnym. (...) Mamy bardzo ścisłą współpracę w kwestii sieci energetycznych. (...) Jest bardzo wiele tematów, w których współpracujemy - wymieniła z kolei Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Wołodymyr Zełenski podkreśla wagę włączenia Ukrainy do Unii. Popiera go Andrzej Duda

Prezydent Wołodymyr Zełenski od dawna zwraca uwagę, że Ukraina bardzo chce i powinna zostać państwem członkowskim Unii Europejskiej. Podczas poniedziałkowego wystąpienia prezydent Ukrainy zwrócił się po raz kolejny do UE o niezwłoczne przyjęcie jego kraju do Wspólnoty w ramach nowej specjalnej procedury. - Nasz cel to być razem ze wszystkimi Europejczykami i przede wszystkim na równych prawach - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował także Unii za duże wsparcie w ostatnich dniach i wyróżnił prezydenta Andrzeja Dudę. - Rozmawiałem wczoraj [w niedzielę - red.] z prezydentami Portugalii, Litwy, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Jestem szczególnie wdzięczny Andrzejowi za naszą wspólną owocną pracę - mówił Zełenski.

Polski prezydent w sobotę po raz kolejny przedstawił swoje zdecydowane stanowisko ws. włączenia Ukrainy do Unii. - Status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. To się Ukrainie należy - zatweetował prezydent Andrzej Duda, którego stanowisko w tej sprawie popiera wielu uznanych polityków.

