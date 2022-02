Zobacz wideo Ursula von der Leyen: Zamykamy przestrzeń powietrzną dla Rosjan, dla oligarchów też

Amerykańska agencja prasowa Associated Press podaje, powołując się na wysokiego rangą urzędnika wywiadu Stanów Zjednoczonych, że Białoruś ma wysłać swoje wojska do Ukrainy, a konkretnie spadochroniarzy samolotem transportowym Ił-76, już w poniedziałek (28 lutego).

REKLAMA

Białoruś jest kluczowym sojusznikiem Kremla i pozwoliła, by na jej terenie tygodniami stacjonowały tysiące rosyjskich żołnierzy. Wkrótce jej własne siły bojowe mogą zostać wezwane do działania, by pomóc Rosji.

Wojna w Ukrainie. Białoruś dołączy do Rosji już w poniedziałek?

Anonimowe źródło AP ma mieć bezpośrednią wiedzę o aktualnych ocenach amerykańskiego wywiadu. Jego zdaniem decyzja Aleksandra Łukaszenki dotycząca zaangażowania białoruskich wojsk zależeć będzie od wyniku rozmów Ukrainy z Rosją.

Jak podaje "The Kyiv Independent", powołując się na białoruskie media, siły zbrojne Białorusi mają liczyć prawie 45 tys. żołnierzy i 20 tys. pracowników cywilnych. Według byłego ukraińskiego ministra obrony Andrija Zagorodniuka "białoruskie wojsko nie ma żadnego doświadczenia bojowego".

- Nie mają motywacji, tak naprawdę nie rozumieją, co będą robić w Ukrainie - powiedział Zagorodniuk, podkreślając, że jeśli Białorusini rzeczywiście zaczęliby strzelać do Ukraińców, byłaby to "historyczna tragedia między dwoma narodami".

"The Kyiv Independent" podaje także, że były wysoki rangą dowódca białoruskich jednostek powietrznodesantowych Walerij Sachaszczyk wezwał w przemówieniu wideo białoruskich spadochroniarzy, by ci nie wykonywali "bezprawnych rozkazów, które wrzucą ich w wojnę z zaprzyjaźnionym narodem" - czytamy. "To nie jest twoja wojna. Nie znajdziesz tam chwały" - mówił do białoruskich żołnierzy Sachaszczyk.

Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Białoruś odrzuca status państwa wolnego od atomu. Rosja może rozmieścić broń

Pokojowe rozmowy Ukrainy z Rosją. Rosja zaatakowała Iskanderami z terenu Białorusi lotnisko Żytomierz

W poniedziałek 28 lutego o godzinie 6:30 The Spectator Index przekazał, że ukraińska delegacja przybyła na Białoruś. Tymczasem w niedzielę, wkrótce po tym, gdy strony ukraińska i rosyjska zgodziły się na przeprowadzenie pokojowych rozmów na terenie Białorusi, Rosja użyła systemów rakietowych Iskander, niezwykle groźnych, do ataku na ukraińskie lotnisko w Żytomierzu. Naloty przeprowadzono z Białorusi, mimo wcześniejszych zapewnień kraju, że ten nie zezwoli na naloty ze swojego terytorium podczas pokojowych rozmów Ukrainy z Rosją.

***

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie TUTAJ.

Wojna w Ukrainie. Rosja wystrzeliła rakiety Iskander z terytorium Białorusi