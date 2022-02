Wojna w Ukrainie. Analityczka PISM: Jakiekolwiek przyznanie się do porażki to dla Putina utrata twarzy

Zobacz wideo

- Dzisiaj linia frontu to nie tylko to, co się dzieje w Ukrainie. Linia frontu jest tam, gdzie znajduje się każdy człowiek, który chce pomóc w tym, żeby ta wojna zakończyła się jak najszybciej. Dziennikarze nie mogą stać obok - powiedział Igor Poczynok. Jak podkreślił, Ukraińcy musieli szybko uciekać, pakując tylko niektóre rzeczy. Dlatego wraz z "Gazetą Wyborczą" przygotowany został specjalny numer w języku ukraińskim, w którym zebrane zostały najpotrzebniejsze informacje dla uchodźców. Można go pobrać TUTAJ.

Igor Poczynok został zapytany także o to, jak wygląda obecnie sytuacja w Ukrainie. - Jest bardzo trudna. Mamy taką chwilową pauzę, która mogłaby zwiastować uspokojenie, natomiast to jest taka pauza taktyczna. Każda ze stron chce się przegrupować, zebrać siły. Wszyscy widzą, że blitzkrieg się nie powiódł - podkreślił. - Może nie wszyscy to widzą, ale na stronach internetowych, choćby takich jak CNN, można zobaczyć, że nad Kijowem gromadzone są potężne siły, które ruszą na Kijów. Ja nie mam co do tego wątpliwości. [...] Ten czas bólu i cierpień będzie trwał jeszcze długo - dodał.

- Sytuacja nie jest beznadziejna, bo widzę, jakie są nastroje ludzi. Nie poddadzą się. Jest oczywiście strach, bo ta wojna zaskoczyła wszystkich, ale widzę, że ludzie, którzy nie byli gotowi, teraz są, by wziąć broń w rękę i bronić ojczyzny. Obserwujemy postawy heroiczne, np. jeden z naszych rodaków się sam wysadził, aby zatrzymać kolumnę pojazdów wroga - zaznaczył Igor Poczynok. - Putin się przeliczył. Uważam, że nie ma żadnych szans, by pokonać Ukrainę. [...] Wschodnia Ukraina nienawidzi Rosjan. Z orężem w ręku zaciekle broni swoich ziem - powiedział.

"Duch Kijowa", czyli pilot myśliwca MiG-29, zestrzelił 10 rosyjskich samolotów

"Jakiekolwiek przyznanie się do porażki to dla Putina utrata twarzy"

Maria Piechowska w Porannej Rozmowie Gazeta.pl stwierdziła, że rozmowy, które mają się odbyć między Rosją a Ukrainą, nie są ani przełomem, ani przerwą taktyczną. - Na tym etapie z tych rozmów najprawdopodobniej nic nie wyjdzie. Oczywiście Ukraina musi rozmawiać, ale jestem przekonana, że Rosja nie jest na to gotowa - podkreśliła analityczka. - Decyzje, które podejmował ostatnio Putin trudno logicznie wytłumaczyć. Ewidentnie widać już, że plan, który miał, czyli bardzo szybki atak, nie wyszedł. W tym momencie logiczne byłoby, żeby Rosja zaczęła rozmawiać. Jednak działania wciąż się toczą - dodała.

- Jakiekolwiek przyznanie się do porażki to dla Putina utrata twarzy, a Putin bardzo tego nie lubi. (...) Jestem sobie w stanie wyobrazić, że on zajmie fragment Ukrainy i powie, że osiągnął swój cel - podkreśliła Maria Piechowska. - Ale tak naprawdę Rosja nie jest w stanie osiągnąć swojego celu. Pierwsze dni to były intensywne próby dokonania desantu w okolicach Kijowa, ale to się nie udało. Wygląda więc na to, że ten plan Rosji jej nie wychodzi - stwierdziła analityczka PISM.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz: Nawet nie wiemy, skąd do nas strzelają

"Ryzyko recesji jest bardzo duże"

Piotr Arak został z kolei zapytany o sankcje, które nałożono na Moskwę. - Te sankcje dopiero wchodzą. Rynki reagują już od wczoraj [od niedzieli - red.], dzisiaj rubel się dalej osłabiał i w porównaniu do dolara jest wart połowę tego, co w piątek. Natomiast jakieś transakcje będą jeszcze dokonywane przez najbliższe dni, bo zablokowanie nawet 70 proc. banków to dopiero początek. Jak potem faktycznie te zmiany wejdą w życie, to po prostu pieniądze nie będą przelewane z jednego systemu bankowego do drugiego, czyli ze świata zachodniego do Rosji - powiedział ekonomista, dodając, że Rosjanie ustawiają się w kolejkach do banków, a w niektórych z nich zabrakło dolarów i euro. - Dzisiaj Bank Centralny podniósł stopy procentowe z 9,5 do 20 proc. (...) Koszty żywności, produktów podstawowych będą wzrastać - dodał.

Jakie będą skutki sankcji? - Ryzyko recesji jest bardzo duże - podkreślił dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Atak 15 km za polsko-ukraińską granicą. "Szyby zatrzęsły się w oknach"

Ukraińskie siły obroniły Kijów

W poniedziałek rano Rada Najwyższa Ukrainy poinformowała, że rosyjskim wojskom nie udało się zająć żadnego z miast obwodowych. Nocne natarcia Rosjan miały zostać powstrzymane na całej linii frontu - donosi Ukrinform. Agresor przeprowadził naloty i ataki na Kijów, Charków, Czernihów, Czerkasy i Mariupol. Walki toczyły się też o Chersoń i Mikołajów - przekazał w ukraińskiej telewizji członek Komitetu Najwyższej Rady Fedir Wenisławskyj.

Wcześniej dowódca obrony Kijowa informował, że nocne szturmy na miasto zostały odparte. Rosjanie próbowali przełamać zewnętrzne linie obrony ukraińskiej stolicy i wedrzeć się do jej centrum. Generał Ołeksandr Syrskyj podkreśla, że siły zbrojne Ukrainy obroniły stolicę i całkowicie kontrolują sytuację w mieście. Jego zdaniem rosyjskie wojska są zdemoralizowane i wyczerpane walką.

Sztab generalny Ukrainy donosi o zniszczeniu znacznych ilości sprzętu i dotkliwych stratach po stronie agresora. Wojskowi piszą, że dzięki odpowiedniemu wywiadowi na temat położenia wrogich sił mogli podejmować właściwe decyzje.

