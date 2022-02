Zobacz wideo Pierwsze nagrania ataków ukraińskich dronów TB2 na rosyjskie wojska

Szef rosyjskiej delegacji na konferencji klimatycznej ONZ miał przeprosić za inwazję Rosji na Ukrainę - podaje AFP. Agencja podkreśla przy tym, że nie miała dostępu do oryginalnego oświadczenia w języku rosyjskim, a jedynie do symultanicznego tłumaczenia na język angielski zapewniony przez Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Szczyt ONZ. Rosyjski urzędnik przeprasza za wojnę w Ukrainie

Do zdarzenia miało dojść w niedzielę 27 lutego podczas przemówienia online. - Pozwólcie, że przeproszę w imieniu wszystkich Rosjan, którzy nie są w stanie zapobiec temu konfliktowi - miał powiedzieć szef rosyjskiej delegacji Oleg Anisimow, dodając także, że ci, którzy widzą, co się dzieje "nie znajdują uzasadnienia do ataku na Ukrainę". Urzędnik miał wyrazić także "ogromny podziw" dla ukraińskiej delegacji.

AFP poprosiła Anisimowa o komentarz, jednak ten podkreślił, że wyrażał jedynie swoją osobistą opinię, a jego słowa nie powinny być traktowane jako "oficjalne oświadczenie rosyjskiej delegacji".

Wojna w Ukrainie. Przedstawicielka Ukrainy brała udział w szczycie ONZ mimo inwazji

Jak podaje agencja słowa Anisimowa padły po tym, jak głos zabrała przedstawicielka Ukrainy Swietłana Krakowska, która miała podkreślić, że jej kraj się nie podda i wyraziła nadzieję, że również świat nie podda się "w budowaniu przyszłości odpornej na zmiany klimatu". - Zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka i wojna z Ukrainą mają te same korzenie - paliwa kopalne - i naszą od nich zależność - dodała.

