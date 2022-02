Rosja miała podbić Ukrainę w dwa dni. Tuba propagandowa Putina pospieszyła się z ogłoszeniem "zwycięstwa"

Zobacz wideo Ursula von der Leyen: Zamykamy przestrzeń powietrzną dla Rosjan, dla oligarchów też

Obszerny artykuł zatytułowany "Ofensywa Rosji i Nowego Świata" pojawił się na stronie państwowej agencji informacyjnej RIA Nowosti w sobotę 26 lutego, dokładnie o godz. 8 rano. Jego publikacja została zatem zaplanowana z wyprzedzeniem. Tekst szybko zniknął z serwisu, ale internauci nie pozwolili, by incydent propagandowego medium przeszedł bez echa. Cały tekst trafił do Internet Archive - można przeczytać go pod tym linkiem.

W artykule RIA Nowosti ogłaszało nowy porządek świata według Putina

Autorem artykułu jest komentator agencji Piotr Akopow, który opisał w nim imperialne plany Putina - całkowitą rusyfikację Ukrainy i Białorusi oraz zmianę porządku świata. "Na naszych oczach rodzi się nowy świat" - przekonuje w pierwszym zdaniu. "Rosja przywraca swoją historyczną pełnię, jednocząc świat rosyjski, naród rosyjski - w całości Wielkorusów, Białorusinów i Małorusów" - pisze i dodaje, że "Władimir Putin bez cienia przesady przyjął na siebie historyczną odpowiedzialność, nie pozostawiając rozwiązania kwestii ukraińskiej przyszłym pokoleniom".

Akopow twierdzi dalej, że "zwycięstwo" pozwoliło Rosji zacząć nowy etap relacji z Zachodem. "Zachód widzi powrót Rosji do swoich historycznych granic w Europie. Głośno się oburza, ale w głębi duszy musi przyznać, że nie mogło być inaczej" - czytamy. Angielskie tłumaczenie artykułu "Ofensywa Rosji i Nowego Świata" można znaleźć na stronie Ukraińskiego Centrum Wojskowego - organizacji, której celem jest weryfikowanie informacji o obronie Ukrainy przed agresją ze strony Rosji.

RIA Novosti to rosyjska państwowa krajowa agencja informacyjna, znana z systematycznego wspierania Kremla, łamania standardów dziennikarskich i pracy według tak zwanych "temników" (dyrektyw i agend rządowych).

