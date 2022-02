Borrell: Polska będzie hubem logistycznym dla przerzutu sprzętu wojskowego na Ukrainę

Jest zgoda w Unii Europejskiej na kolejne sankcje dla Rosji, a także na sfinansowanie zakupu i dostawy broni oraz sprzętu dla Ukrainy. Takie są ustalenia ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów podczas wideokonferencji, o czym poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. To zgoda polityczna. Teraz ma być przygotowana legislacja, a jutro (w poniedziałek 28 lutego) restrykcje powinny być finalizowane, by po publikacji w unijnym Dzienniku Urzędowym mogły wejść w życie.

Josep Borrell: Polska zgodziła się być hubem logistycznym do przerzucania sprzętu

- Wyłączamy część rosyjskich banków z systemu SWIFT; około połowy rezerw finansowych rosyjskiego banku centralnego będzie zamrożonych - przypomniał Josep Borrell. O nowych sankcjach nałożonych na Rosję (a także Białoruś) informowała wcześniej przewodnicznąca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szef unijnej dyplomacji podziękował też Polsce, która zaoferowała się, by "być hubem logistycznym dla przerzutu sprzętu na terytorium Ukrainy".

- Sprzęt wojskowy, który Unia Europejska zgodziła się kupić dla Ukrainy, będzie przerzucany przez Polskę. UE wyda na niego 450 mln euro - mówił. Pieniądze zostaną przekazane z funduszu o nazwie Europejski Instrument na rzecz Pokoju. Kolejnych 50 mln euro zostanie przeznaczone na zasoby nieofensywne.

- Po raz pierwszy w historii będziemy coś takiego robić. Chcę podziękować Polsce, która zgodziła się być hubem logistycznym dla przerzutu tej pomocy na terytorium Ukrainy. Chodzi o to, żeby jak najszybciej wysłać uzbrojenie na linię frontu - powiedział szef unijnej dyplomacji. - Wojna zapukała do naszych drzwi. To chwila definiująca dla historii europejskiej - dodał na koniec Borrell.

Jeśli chodzi o restrykcje wobec Rosji, to przewidują one zamknięcie przestrzeni powietrznej, uderzenie w system bankowy, bo część banków ma być odłączona od systemu rozliczeń finansowych SWIFT; połowa aktywów Banku Centralnego Rosji ma być zamrożona. Zablokowane mają być też aktywa w Unii grupy oligarchów. - Te sankcje realnie i efektywnie okaleczą rosyjski rynek finansowy. Chcemy odizolować Rosję możliwie jak najbardziej na arenie międzynarodowej. Rosja stanie pariasem - podkreślał szef unijnej dyplomacji.

