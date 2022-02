Ukraina potwierdza: "będzie spotkanie z rosyjską delegacją". Łukaszenka ma pilnować bezpieczeństwa

Władimir Putin wydał w niedzielę rozkaz postawienia sił nuklearnego odstraszania w stan wysokiej gotowości. Rosyjski przywódca w wystąpieniu telewizyjnym oskarżał kraje NATO o działania, które określił "nieprzyjaznymi krokami" wobec Rosji. Niedługo po informacji o rozkazie Władimira Putina w mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość opublikowana przez biuro prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przekazano, że podczas rozmowy z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką ustalono warunki negocjacji z Rosją.

Wojna w Ukrainie. Zełenski potwierdził, ukraińska delegacja spotka się z Rosjanami

Wołodymyr Zełenski potwierdził, że rozmowy mają odbyć się na granicy Ukrainy i Białorusi w pobliżu rzeki Prypeć. Łukaszenka zadeklarował, że nie użyje broni przeciwko ukraińskiej delegacji. Szczegóły spotkania ani termin nie są znane.

"Alaksandr Łukaszenka wziął na siebie odpowiedzialność za zapewnienie, aby wszystkie samoloty, helikoptery i rakiety stacjonujące na terytorium Białorusi pozostaną na ziemi podczas podróży, rozmów i powrotu ukraińskiej delegacji" - podaje dziennikarz Ragip Soylu za ukraińskimi władzami.

Ukraina szuka pojazdów oznaczonych literą "V". "To niebezpieczni terroryści"

Olga Tokariuk, korespondentka hiszpańskiej międzynarodowej agencji prasowej Agencia EFE, wskazuje, że Zełenski prawdopodobnie nie będzie częścią delegacji wysłanej na granicę ukraińsko-białoruską. Informacja ta nie została jednak potwierdzona.

Zgoda Ukrainy to efekt rozmowy telefonicznej prezydenta Zełeńskiego z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką. Już wcześniej Rosja zażądała, aby do negocjacji doszło na Białorusi. Ukraina odmówiła, bo jak podkreślono, Białoruś również jest w wojnie agresorem, gdyż z jej terenu Rosjanie strzelają rakietami i wjechali też na Ukrainę. Przedstawiciele ukraińskich władz proponowali jako miejsce rozmów Polskę, ale oferta została odrzucona przez Moskwę - podaje Informacyjna Agencja Radiowa.

Kułeba: Siły zbrojne Rosji odnoszą porażki, więc teraz chcą rozmawiać

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba podczas niedzielnej konferencji skomentował informację dotyczącą rozmów z Rosją. - Po pierwsze nie należy podchodzić to tych rozmów z perspektywy tego, co Ukraina jest gotowa zaakceptować. Chciałbym przypomnieć, że parę dni temu, gdy rozpoczęła się wojna, Rosja nie była zainteresowana żadnymi rozmowami - mówił szef resortu. Jak dodał, kiedy Rosja odniosła straty i zorientowała się, że plan na blitzkrieg nie działa, zaczęła mówić językiem ultimatum.

- Rosja odnosi straty, jej siły zbrojne odnoszą porażki. Więc odłożono ultimatum i teraz mówią, że chcą rozmawiać, bez warunków wstępnych. W mojej ocenie to samo w sobie już jest dla Ukrainy zwycięstwem - kontynuował Kułeba.

Fundacja Ocalenie apeluje, by nie przywozić darów na granicę

- To my walczymy, to nasi obywatele umierają, to nasze domy są niszczone. Dzisiaj byliśmy najbliżej do punktu wejścia do gry białoruskich sił zbrojnych. Uzgodniliśmy, że wyślemy delegację na granicę. Pojedziemy tam po to, żeby posłuchać, co Rosja chce nam powiedzieć. Bez przeprowadzenia wcześniejszych rozmów - mówił. - Będziemy dalej zaciekle bronić naszego kraju, by pokonać siły rosyjskie. My się nie poddamy, powiem to raz jeszcze. Nie będziemy ogłaszać kapitulacji. Nie oddamy ani jednego centymetra naszych ziem, to nie jest nasz cel - dodał.