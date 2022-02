Rusza Outriders Podcast. Zapraszamy na wydanie specjalne z Ukrainy dla Gazeta.pl

To specjalne wydanie Outriders Podcast, który opisuje i tłumaczy to, co dzieje się na świecie. Ten odcinek i kolejne najbliższe będą poświęcone sytuacji w Ukrainie. Agresja Rosji na Ukrainę trwa. Rozpoczęła się nad ranem w czwartek 24 lutego - od ataków rakietowych na wiele miast. W tym Kijów. Scenariusz, który uważany był za jeden z najgorszych i mimo wszystko najmniej możliwych.

Outriders Podcast #1 - Pierwsze dni wojny

Wojna to nie tylko odgłosy wybuchów czy serii z karabinów. To też cisza. Taka przejmująca. To odgłos kół walizek osób, które uciekają. To syreny alarmowe. Ale też darcie tkanin do przygotowania siatek maskujących. W tym podkaście, który mamy nadzieję publikować codziennie, chcemy dać Wam podsumowanie tego, co wydarzyło się w ostatnich godzinach w Ukrainie. Nasza grupa rozlokowana jest w różnych miejscach Ukrainy oraz na polsko-ukraińskiej granicy. I tak przygotowujemy dla was materiały.

Podcast będziecie mogli znaleźć między innymi na Spotify Outriders oraz stronie głównej Gazeta.pl.

Posłuchaj pierwszego odcinka:

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin wysłał wojska pod płaszczykiem "ochrony ludności"

W czwartek 24 lutego we wczesnych godzinach porannych prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji militarnej" w Donbasie na Ukrainie. Jak powiedział w nocnym wystąpieniu, operacja ma na celu "ochronę ludności". Władimir Putin ostrzegł, że w przypadku ingerencji zagranicznych sił reakcja Rosji będzie natychmiastowa.

W specjalnym wystąpieniu telewizyjnym Władimir Putin powołał się na pełnomocnictwa, których udzielił mu rosyjski senat, dając zgodę na wyprowadzenie wojsk poza granice Rosji. - Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej wojskowej operacji. Jej celem jest ochrona ludzi, którzy od ośmiu lat poddawani są prześladowaniom, ludobójstwu ze strony kijowskiego reżimu i w związku z tym będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy - oświadczył Władimir Putin.

Prezydent Rosji zapewnił, że Rosja nie ma zamiaru okupować terytorium Ukrainy. Zaapelował do ukraińskich żołnierzy, by "złożyli broń i wrócili do domu". Wcześniej zapowiedzi tego typu działań potępiły światowe stolice, wzywając Moskwę do rozwiązania kryzysu wokół Ukrainy na drodze pokojowych rozmów.

Wbrew tym zapowiedziom od czwartku trwa na terenie Ukrainy wojna z siłami rosyjskimi, które atakują największe miasta. Główne siły armii Federacji Rosyjskiej skupione są na próbach zajęcia Kijowa. Stolica jak do tej pory skutecznie opierała się naporowi wrogiej armii.

***

Outriders to grupa reporterska, która relacjonuje i tłumaczy zjawiska oraz wydarzenia na całym świecie. Wydaje magazyn, organizuje festiwal oraz tworzy szereg innowacyjnych materiałów. Prowadzi też klub, który zrzesza osoby, chcące rozumieć przemiany zachodzące w świecie. Wesprzyj nas i dołącz do Klubu Outriders.

*****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.