Wołodymyr Zełenski: Ukraina nie zgadza się na Białoruś, jako miejsce rozmów

Kreml poinformował, że jego delegacja jest gotowa na rozmowy z przedstawicielami Ukrainy w białoruskim mieście Homel (wcześniej była mowa o Mińsku). Wołodymyr Zełenski odmówił. Zwrócił się w niedzielę 27 lutego do Białorusinów i zaznaczył, że jakiekolwiek rozmowy w ich kraju nie wchodzą w grę, ponieważ to z Białorusi od kilku dni prowadzone są ataki na Ukrainę. - Cztery dni temu to właśnie z terytorium Białorusi odpalano w naszym kierunku rakiety. Z waszego terytorium ruszyły na nas czołgi, śmigłowce, które strzelają w nasze domy, zabijają naszych obywateli - mówił prezydent.

Wołodymyr Zełenski: Miasto, z którego nie lecą rakiety

Prezydent Zełenski zaznaczył, że Ukraina chce pokoju i jest gotowa do rozmów, ale mogą się one odbyć w innych, niż Mińsk lokalizacjach. - Gdyby z waszego terytorium nie było agresji, moglibyśmy rozmawiać w Mińsku. Kiedy byliście neutralni, wtedy rozmawialiśmy w Mińsku - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Strona ukraińska na miejsce spotkania proponowała m.in. Bratysławę, Warszawę, Stambuł, Baku. Prezydent zadeklarował, że jest otwarty na rozmowy i inne lokalizacje. Muszą tylko spełniać jeden warunek - zgodzi się na miasta, położone na terytorium państw, z którego w kierunku Ukrainy nie lecą rakiety.

Władimir Putin zaskoczony oporem. Rosja nie osiągnęła zamierzonego celu

