Wojna w Ukrainie. Rosyjski pocisk uderzył w ambulans przewożący rannych. Zginęły dwie osoby

Wstrząsające wideo, które trafiło do sieci zostało zarejestrowane w pobliżu Chersonia. Miał je nagrać ukraiński ratownik medyczny. Według m.in. kanału NEXTA i białoruskiego dziennikarza Tadeusza Giczana Rosjanie trafili pociskiem w ambulans. Karetka przewoziła rannych. Jak podała agencja Ukrinform, dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Ukraińcy coraz więcej mówią o rosyjskich zbrodniach wojennych.

Zobacz wideo Jak mogą wyglądać dalsze działania Rosji? Gen. Skrzypczak wyjaśnia

Rosyjski pocisk uderzył w ambulans przewożący rannych Ukraińców

Nagranie ukraińskiego ratownika medycznego udostępnił m.in. Franak Viacorka, doradca Swietłany Cichanouskiej.

Rosyjski pocisk uderzył w karetkę z rannym w ukraińskim Chersoniu

- napisał.

"Na wjeździe do Chersonia jedna karetka przejechała bez przeszkód, a druga została ostrzelana. Ranny został 52-letni ratownik, zginął 64-letni kierowca karetki" - poinformowała Inesa Czamłaj z ukraińskich obwodowych służb ratunkowych.

Agencja Ukrinform informuje, że obwód Chersoński skutecznie broni się przed rosyjskim atakiem. W szpitalach jest 100 wojskowych. Ośmiu żołnierzy zmarło.

The Kyiv Independent zapowiada natomiast zbieranie dowodów na rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie.

Były zastępca prokuratora generalnego Ukrainy i grupy aktywistów praw człowieka zaczynają zbierać dowody, żeby udokumentować zbrodnie wojenne Rosji podczas ostatniej inwazji na Ukrainę.

Dowody można wysłać na adres WarcrimeSOS.UA@gmail.com.

Rosjanie atakują nie tylko ukraińskich żołnierzy, ale też ludność cywilną. Poza karetką, pociski trafiają w szpitale, przedszkola i budynki mieszkalne. Ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych poinformowała, ze tylko w sobotę 30 razy interweniowała w związku z brutalnymi ostrzałami, "których nie można nazwać inaczej niż zamachy terrorystyczne".

Atak Rosji na Ukrainę

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc